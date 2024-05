VISSO «Il legame con Visso c'è sempre stato». È principalmente quel legame indissolubile con la sua terra, con la Perla dei Sibillini che suo nonno e suo padre hanno amministrato, ad aver spinto Rosella Sensi a scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali. È lei stessa - figlia di Franco, ex presidente della Roma e sindaco di Visso dal 1985 al 1995 - a spiegare come è nata la decisione di candidarsi: «Ci ho pensato molto - dice -. Sento un grande senso di responsabilità e anche una forma di rispetto nei confronti di Visso, dei cittadini e di quello che hanno fatto mio padre e mio nonno nel tempo».

Il sisma

Un centro segnato dal terremoto e che ancor di più ha bisogno di ripartire: «Tra i motivi che mi hanno spinta a candidarmi proprio la consapevolezza che, dopo otto anni, c'è ancora un paese distrutto, persone quasi rassegnate e tanta voglia di cambiare, ricostruire e tornare a quello che era Visso nel tempo. Le priorità sono tantissime. Non solo la ricostruzione, ma anche la cura di ciò che Visso è stata e deve tornare a essere: storia, tradizione, cultura. In questo momento sembra che sia stata dimenticata».

Poi la risposta a chi potrebbe pensare che sia difficile tenere le redini di Visso da lontano, dal momento che Rosella Sensi vive a Roma: «Quando si prende una decisione del genere si è consapevoli che non si può lavorare da lontano - ammette -. Ci metto la faccia, l'impegno, la presenza. La mia sarebbe una presenza continua, non una tantum». A chiederle di candidarsi è stato un gruppo di cittadini vicini all’attuale minoranza. Sarà alla guida di una lista civica. «La proposta è arrivata da un gruppo di amici - dice -. Un gruppo di persone motivate, entusiaste con voglia di fare. Persone serie e perbene». Allora non sono mancate le prime reazioni dopo l’ufficializzazione della sua candidatura per Visso: «Non sono state tanto le reazioni - dice - quanto i sentimenti quelli tornati a galla. Tante emozioni e tanti ricordi di quello che mio padre ha fatto per Visso».