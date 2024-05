CIVITANOVA La grande corsa alla solidarietà è partita. La vendita dei biglietti della lotteria di beneficenza abbinata alla Corsa dei quartieri procede spedita. In soli tre giorni sono stati già venduti più di duemila biglietti dei 16 mila stampanti.

«Continuiamo così - dice il consigliere comunale e coordinatore dell’evento Pierpaolo Turchi -. Il nostro obiettivo è venderli tutti e consegnare 40mila euro alle quattro associazioni, Avis, Croce Verde, Aido e Ant. Chiunque può unirsi a noi in questa corsa, basta contattare la sede Avis di Civitanova per ritirare i blocchetti da vendere».

L’impegno

Da sabato scorso e per tutti i sabati e le domeniche di maggio le associazioni allestiranno un banchetto in corso Umberto I. Biglietti in vendita anche nelle attività commerciali del centro e tutti gli 11 coordinatori di quartiere sono in giro con blocchetti alla mano. «Questo entusiasmo fa onore alla nostra città - ha detto Turchi -. È una bella sfida ma sono certo che tutti insieme riusciremo a raggiungere il traguardo».

In palio undici premi donati da molte attività: 1° premio un buono vacanza di 2.000 euro offerto dall’Agenzia Travel Lust di Civitanova; 2° abbonamento del valore di 1.000 euro per trattamenti benessere al centro The Longevity Suite di Civitanova e abbonamento bimestrale di fitness offerto dalla piscina comunale Il Grillo di Civitanova; 3° materasso matrimoniale in memory offerto da Arte del riposo di Sant’Elpidio a Mare e buono spesa di 150 euro offerto da Coal di via Carducci - Civitanova; 4° monopattino offerto da Delta Motors Spa e abbonamento bimestrale di scuola di nuoto offerto dalla piscina comunale Il Grillo di Civitanova; 5° monopattino offerto da Delta Motors Spa e buono spesa di 150 euro offerto da Conad di cia Zavatti - Civitanova; 6° buono spesa da 500 euro offerto da Sì con te di Fontespina e buono spesa di 200 euro offerto dal negozio di abbigliamento Rosso Porpora di Civitanova; 7° Lavatrice offerta da Sepa Arredamenti e buono spesa da 100 euro offerto da Giuliano Fiacconi Boutique Uomo - Donna di Sant’Elpidio a Mare; 8° due abbonamenti annuali offerti dalla Lube Volley e buono spesa di 100 euro offerto da Conad di via Zavatti - Civitanova; 9° bicicletta uomo del valore di 300 euro offerta da Il Ciclista di Civitanova e abbonamento bimestrale di nuoto libero offerto dalla piscina comunale Il Grillo di Civitanova; 10° weekend per due persone in una città d’arte italiana offerto dall’Agenzia Travel Lust di Civitanova e cena per quattro persone offerta dal ristorante Shada di Civitanova; 11° Cena per quattro persone offerta dal ristorante Nati Bistrot di Civitanova Marche.

La presentazione

Il programma dei tre giorni, 24,25 e 26 maggio verrà diffuso a partire da oggi. Tra le novità la serata del venerdì dove per la prima volta gli undici quartieri con i rispettivi gonfaloni, sfileranno al Varco, accompagnati dall’inno nazionale intonato da Melissa Agliottone. Sabato tavola rotonda su l’ippica marchigiana con la partecipazione di autorità nazionali, regionali, provinciali e locali. Poi la domenica all’ippodromo Mori, tantissime attività ed esibizioni in attesa della corsa che decreterà il quartiere vincitore. Lo scorso anno fu Civitanova Alta ad aggiudicarsi la vittoria.