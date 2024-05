MACERATA Seconda giornata di festa alla grande come la prima. Dopo il debutto in grande stile di giovedì sera per la festa degli Aperitivi Europei ieri una nuova replica e pienone in tutti i locali che aderiscono alla kermesse. La festa dell’Europa è divenuta negli anni uno degli eventi più attesi che porta in città centinaia e centinaia di visitatori di tutte le età per fare il giro dell’Europa in ben 73 locali.

Le attività

Anche il meteo - che invece lo scorso anno aveva caratterizzato negativamente la kermesse e che preoccupava gli operatori - è stato clemente e pare che sarà così pure per stasera, per la grande chiusura dell’evento. Tante sono quest’anno le attività - non solo ristorative - che hanno contribuito a trasformare il capoluogo in un vero e proprio mappamondo. Ma il cibo non è stata l’unica attrattiva. Le Festa dell’Europa è stata, infatti, organizzata nel segno dell’inclusione e diverse sono le iniziative collaterali capaci di introdurre un clima di festa che proseguirà fino a questa sera, giornata clou dell’evento. I locali che partecipano all’iniziativa hanno come sempre contribuito a rendere magica l’atmosfera e soprattutto a offrire pietanze e bibite in tema con il Paese europeo rappresentato. Anche stasera viabilità rivoluzionata. I veicoli muniti di permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm Spa (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura coperta e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone; i residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’Apm Spa, un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni previste ai punti precedenti. Giardini Diaz con divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l’area eccetto autorizzati.

Il transito

Dalle ore 18 di stasera, interruzione del transito degli autobus del servizio pubblico locale Apm in piazza Libertà con conseguente rimodulazione delle linee urbane secondo le disposizioni impartite dalla società erogatrice del servizio. Archiviati stasera gli Aperitivi europei domani ci sarà ampio spazio per i colori e i profumi dei fiori. Torna infatti in corso Cairoli, in coincidenza con la Festa della Mamma, la terza edizione di “Expo Giardino Macerata”, iniziativa organizzata dall’Associazione Commercianti Macerata insieme alla Pro Loco Macerata e ad Artigiano in Galleria con il patrocinio del Comune di Macerata. Si tratta di una manifestazione che l’Amministrazione comunale, fin dall’esordio, ha sostenuto con l’obiettivo di dare visibilità alle attività commerciali del quartiere e favorire il coinvolgimento della cittadinanza. Infatti, anche per il 2024 i cittadini residenti in corso Cairoli sono invitati a decorare i propri balconi e le proprie finestre. Dal mattino fino alle alla sera, ritornano nella popolare via di Macerata fiori, piante, accessori da giardino, con la partecipazione di varie società del settore come vivaisti e ditte di giardinaggio, aziende di attrezzature e accessori per giardino, di piccolo artigianato, prodotti di erboristeria, oggettistica in legno, terrecotte, prodotti naturali e biologici, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Il mercatino di fiori, piante di ogni tipo e oggettistica relativa al giardinaggio saranno al centro dell’iniziativa che tanto successo ha riscosso.