Schianto per fare un sorpasso sull'autostrada A14: due auto contro il new jersey

CIVITANOVA Incidente in A14, tra gli svincoli di Civitanova e Porto Recanati, in direzione nord. A scontrarsi sono state due auto, durante una manovra di sorpasso. Dopo lo schianto, i due mezzi sono finiti contro il new jersey. Lievemente feriti i due conducenti, due uomini, che sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti, dai sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le auto.