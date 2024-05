Lavori sull'A14 Bologna-Taranto: interessati anche diversi tratti marchigiani. Ecco come può cambiare il traffico

ANCONA Lavori sull'A14 Bologna-Taranto anche nei tratti marchigiani per consentire la manutenzione di alcuni impianti nelle gallerie "Pedaso", "San Basso", "Cupramarittima", "Acquarossa", "San Cipriano" e "Grottammare", nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna. Di conseguenza, in tali notti, non saranno raggiungibili le aree di servizio "Piceno ovest" e "Piceno est", situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna; si precisa che nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 maggio, con orario 20:00-6:00, nelle suddette aree di servizio, sarà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.

Le alternative

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire in direzione SS16 Pescara-Ancona verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona verso Ancona e rientrare in A14 a Pedaso.