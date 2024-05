ANCONA Il fumo che fuoriusciva dalla bocca del tunnel, le sirene dei mezzi di soccorso, il rumore del flappeggio dell’eliambulanza. Si è temuto il peggio ieri mattina in A14 per uno schianto da brividi avvenuto all’interno della galleria Sappanico, tra i caselli di Ancona Nord e Sud, nella carreggiata in direzione Bologna, dove un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco.

La ricostruzione

Per fortuna l’autostrada maledetta, disseminata di croci e intrisa di sangue, stavolta ha fornito un bilancio meno grave. Una donna di 35 anni è finita all’ospedale dopo aver capottato, sembra a seguito di un malore. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Pesanti, invece, i disagi per la circolazione stradale, con code di 3 chilometri e il tratto interessato dall’incidente chiuso per un’ora per consentire le operazioni di soccorso. Lo schianto è avvenuto attorno a mezzogiorno all’altezza del km 223.1 in direzione Nord. La 35enne si sarebbe sentita male all’improvviso, quindi ha sbandato ed è andata a finire contro il guardrail: la sua auto, alimentata a Gpl, si è capovolta proprio all’interno della galleria e ha preso fuoco. La donna è riuscita a mettersi in salvo da sola e a guadagnare l’uscita dal tunnel. Scattato l’sos, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118 con l’eliambulanza e un mezzo della Croce Gialla di Camerano, che ha condotta la 35enne al pronto soccorso di Torrette in codice di media gravità. Spente le fiamme e ripristinata la sicurezza, l’A14 ha riaperto intorno alle 13, dopo un’ora da incubo.