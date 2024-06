CINGOLI - Un robot cameriere per portare il cibo a tavola. L’ultimo in ordine di tempo ad entrare in servizio nelle Marche è quello arruolato dal ristorante di Cingoli La Pineta. Uno dei pochi esemplari nelle Marche - altri sono già operativi per esempio ad Ancona e Senigallia - e una novità assoluto nel Maceratese. Le titolari del locale Lina Spuri Silvestrini e sua figlia Ilaria lo hanno ribattezzato Pina: un po’ perché ha la voce di una donna, un po’ per assonanza con il nome del ristorante.

APPROFONDIMENTI IL DOSSIER Marketing e turismo: avanti giovani, ci sono più chance di lavoro nella provincia di Ascoli

Il nuovo corso

Siamo di fronte ad una rivoluzionaria soluzione di automazione nel settore della ristorazione che potrebbe rappresentare il futuro del servizio clienti. «Sono anni che cerchiamo personale anche attraverso agenzie di lavoro, ma non ci sono risposte, oppure ci chiedono di non lavorare il sabato e la domenica, cosa impossibile nel nostro settore – spiegano le titolari – E così abbiamo deciso di ricorrere ad un bob robot cameriere che già da qualche giorno ci sta dando una grossa mano. Non è stato semplice prendere questa decisione, ma non c'erano altre alternative. Fa parte della squadra da appena una settimana, ma si è già dimostrato utile». Le funzioni di questi robot camerieri sono chiare: non sono nati per sostituire il lavoro dell'uomo, ma per aiutarlo e supportarlo nei lavori più monotoni e magari noiosi.

Come sono fatti

L’utilizzo del robot determina un aumento dell'efficienza del cameriere del 70% e riduce i costi operativi con un risparmio economico dell'80%. E garantisce la soddisfazione del cliente che, grazie ad un servizio efficiente e veloce, aumenta al 60%. Sono costruiti con materiali di altissima qualità, così da garantire la fluidità nei movimenti e la sicurezza nell'operatività. Sono dotati di una capacità di interazione con l'ambiente circostante e hanno una reazione agli ostacoli molto veloce. «Una volta presa l'ordinazione, si caricano i piatti sui piani del bob robot, a cui viene segnalato il tavolo dove portarli».

Come funzionano

A quel punto parte dalla cucina, entra in sala evitando ogni ostacolo e arriva al tavolo. Poi è il cameriere che distribuisce i piatti ai clienti. È dotato di funzionalità intelligenti, come luci, comandi vocali e espressioni visualizzate. Tradotto: questo robot cameriere integra le funzioni più importanti, dalla consegna all'accoglienza, passando al ritiro dei piatti usati. È disposto anche per l'accoglienza all'ingresso del locale. «In definitiva rende il lavoro del personale più efficiente riducendo anche i costi operativi», il racconto delle titolari del ristorante che ne hanno toccato con mano l’utilità. «E un po’ alla volta, Pina diventerà una della famiglia. È con noi da solo sette giorni e dobbiamo ancora conoscerla bene, ma il primo impatto è stato davvero positivo. Giorno dopo giorno approfondiremo le sue funzionalità al fine di rendere più agevole il nostro lavoro». Una soluzione 2.0 in un settore, quello della ristorazione, che ogni anno fatica sempre di più a trovare il personale, soprattutto nella stagione estiva.