SAN BENEDETTO Obbligati a partire ore prima perdendo momenti di vita e lavoro: sulle ferrovie e le strade del Sud delle Marche la situazione dei trasporti diventa sempre più esplosiva. L’ultimo episodio ieri pomeriggio ha paralizzato l’autostrada A 14. Un mezzo pesante si è incendiato mentre transitava in direzione Nord, al km 311.7 nei pressi della galleria Monte Renzo intorno alle 14.

L'autista del camion resosi conto delle fiamme, ha staccato provvidenzialmente il rimorchio, che si è mosso poi da solo sbattendo prima contro il guardrail e successivamente urtando un’auto in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto, la polizia autostradale di Porto San Giorgio, il personale della società autostrade e l'ambulanza del 118. E se l'autista ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso - segno quindi che per fortuna non era rimasto ferito - l’autostrada è rimasta chiusa fino alle 16,20 tra San Benedetto e Grottammare. Si sono registrati due chilometri di coda in direzione Ancona e 3 verso Pescara.

Ma non è l’unico disagio che gli automobilisti subiscono. In direzione opposta, da sud a nord, due restringimenti a una corsia provocano lunghi tempi di attesa: dal Casello di Porto Sant’Elpidio fino a Porto San Giorgio; da Pedaso a Cupra con tanto di personale che segnala con opportune bandiere le file. Una situazione che si ripete in continuazione, ovviamente il venerdì è il giorno più caldo per i rientri anche dei mezzi pesanti, e nuovamente evidenziata nei giorni scorsi dal comitato civico Arrettamento.it che si è ritrovato alla sala Kursaal di Grottammare. L’attrice e doppiatrice italiana, Paola Giannetti, ha dato voce alle richieste del comitato dopo i saluti del sindaco Alessandro Rocchi che ha sostenuto l’iniziativa manifestando interessamento e preoccupazione per la viabilità così compromessa e mettendo l’accento sugli effetti negativi che avrebbe sul territorio il passaggio di treni tra cui quelli merci, ogni 8 minuti secondo quanto si teme.

È intervenuto anche il presidente del comitato Giovanni Stracci prima delle relazioni, coordinate da Leo Bollettini, da parte di esperti di viabilità. Alberto Romagnoli, consigliere nazionale dell’ordine degli ingegneri, ha illustrato come lo sviluppo di un Paese corra sui binari ad alta velocità in uno studio di tre anni, ricordando purtroppo che altri Paesi «Ci hanno superato» ha detto. Sono poi intervenuti gli ingegneri Giancarlo Avaro e Giuseppe Silvestri mentre Nazzareno Straccia ha raccontato la propria esperienza lavorativa in Danimarca: «I tempi di percorrenza dilatati - ha spiegato - disincentivano il turismo». Partecipazione in presenza e in remoto anche del presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, dell’imprenditrice Graziella Ciriaci che ha illustrato come la sua azienda centenaria denunci da tempo la mancanza di connessioni logistiche che porta gli imprenditori a riversare gli investimenti sulla dorsale tirrenica, impoverendo i territori e contribuendo allo spopolamento e del vice Presidente nazionale della Fai-Conftrasporto Natalino Mori, del dirigente di azienda nel settore trasporti Massimiliano Ripamonti, di Sergio Marchei dell’Associazione agenti di commercio, del Segretario Nazionale della Pmia autotrasporto Unilavoro Roberto Galanti e dell’onorevole Giorgio Fede membro della commissione Trasporti della Camera e di Carlo Ciccioli consigliere della Regione Marche.

L’urgenza

Galanti ha segnalato i motivi dell’urgenza di intervenire su strade, autostrade e ferrovie dell’intera dorsale adriatica. «Il rinnovamento delle infrastrutture nel sud delle Marche e delle regioni vicine - ha tuonato - a due carreggiate e tre corsie consentirebbe all’intero territorio di non rimanere escluso dall’economia nazionale ed internazionale che conta. Autostrade per l’Italia dovrebbe interfacciarsi con le Rfi. È intervenuto infine anche il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo.