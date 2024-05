GROTTAMMARE Un altro incidente è avvenuto in A14 tra Grottammare e Pedaso in direzione nord e un uomo è stato trasportato ad Ancona. Non c'è pace in quel tratto di autostrada in cui gli automobilisti sono già messi a dura prova a causa delle code causate dai continui lavori in corso, e a cui sempre più spesso devono far fronte alle file che si formano a causa dei continui incidenti.

L'ultimo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì nel territorio di Cupra Marittima, poco prima dell'area di servizio Piceno est, e ha visto coinvolti un camion e un'auto. Ad avere la peggio è stato il guidatore della vettura, P.P. di 54 anni: a causa del grave trauma facciale e cranico infatti il medico della potes di San Benedetto ha disposto per l'uomo il trasporto in eliambulanza al trauma center di Ancona.

L'elisoccorso è atterrato al campo sportivo di Pedaso, dove ha effettuato il rendez vous con l'ambulanza proveniente dal nosocomio di San Benedetto. Il traumatizzato è stato così trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona dove sarà tenuto sotto osservazione e sarà sottoposto ad intervento maxillo facciale. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia autostradale, e si sono registrate code di oltre quattro chilometri.