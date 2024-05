Incidente in A14 vicino al casello di Ancona Nord, si schianta con la moto contro il guardrail all'interno del tunnel

ANCONA – Ancora un incidente in A14. Si è verificato attorno alle 19 all'interno della galleria Montedomini, vicino al casello di Ancona Nord. All'ospedale è finito un centauro che, mentre stava viaggiando sulla carreggiata in direzione Pescara, all'altezza del km 216, ha sbandato ed è finito con la sua moto contro il guardrail, all'interno del tunnel.

L'allarme dato dagli automobilisti

Gli automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme al 112. Subito la centrale operativa del 118 ha fatto alzare in volo l'eliambulanza, inviando sul posto altri equipaggi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Per fortuna all'arrivo dei soccorritori le condizioni del ferito, sempre cosciente, sono parse meno gravi di quanto si temesse: è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Torrette in codice giallo. Inevitabili i disagi per la circolazione, anche se contenuti. I rilievi sono affidati alla polizia autostradale.