ANCONA Non chiamateli maranza, perché non è il caso di fare ironia. Quel termine - coniato con sarcasmo negli Anni 90 milanesi fondendo zanza con marocchini, per indicare gruppi di giovani immigrati (ma non solo) con atteggiamenti da bulli - può andare bene per la mischia scatenata il 5 aprile scorso in corso Mazzini ad Ancona, quando volarono i tavolini dei dehors nella rissa tra la banda di provocatori adolescenti e il personale di alcuni locali. Possiamo anche bollare come maranza, senza alzare l’asticella dei carichi penali, la banda di ragazzi italiani e marocchini, alcuni minorenni, che due settimane fa a Pedaso, sul litorale fermano, ha aggredito un gruppo di amici over 50 scatenando il tragico rodeo in cui ha perso la vita Giampiero Larivera, travolto e ucciso per sbaglio dall’auto guidata da un amico che cercava di fuggire.

Il fatto di sangue

Niente a che vedere però con il calibro criminale, più alto, di alcuni protagonisti del fatto di sangue che nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, in piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio, è culminato nel ferimento mortale di Jeddi Osama, 23 anni, origini marocchine da poco tramutate in cittadinanza italiana, residente con la mamma a Sant'Elpidio a Mare. Nessun vero precedente penale, ma accompagnato a soggetti già noti alle forze dell’ordine, nonostante la giovane età, e ritenuti coinvolti nella competizione tra magrebini e albanesi per il controllo della piazza di spaccio della provincia di Fermo. Perché quella mattanza, consumata alle 4 di notte, anche se non è ancora certo che sia un regolamento di conti legato alla droga, per gli investigatori si collega con un fil rouge agli episodi che nell’ultimo anno hanno infuocato il quartiere Lido Tre Archi di Fermo, costruito con progetti di edilizia residenziale vista mare ma divenuto il covo di parecchi delinquenti.

Vedette e pitbull

Un posto dove all’ingresso le vedette dello spaccio tengono al guinzaglio ringhiosi pitbull o dogo argentini e i conti si regolano anche con sanguinose sparatorie. Come quella del 30 marzo 2023, quando in un palazzo di via Tobagi rimase gravemente ferito Becha Matlouthi, tunisino di 40 anni. A sparare sei colpi di pistola, secondo le indagini della Squadra mobile di Fermo, fu un 30enne albanese residente a Civitanova che però è riuscito a lasciare l’Italia e nascondersi a Barcellona. O come la caccia all'uomo del 29 settembre scorso, quando cinque persone rincorsero il 38enne tunisino Jamil Nasr e gli spararono in bocca un proiettile per fortuna rimasto incastrato nell’osso della mandibola. Per quel tentato omicidio, un mese dopo, era stata arrestata dai carabinieri anche un’albanese di 33 anni, Romina Plaka (nel frattempo tornata libera in attesa che un processo stabilisca se davvero era la mandante) legata ad un nordafricano, Khalid Berdaa, a cui nel gennaio scorso la questura ha sequestrato un immobile, una moto e conti correnti per un valore di 70mila euro, ritenendoli provento di attività illecite.

Il giro di vite

Proprio il giro di vite dato a Lido Tre Archi dalla questura di Fermo ha mandato in fibrillazione le due bande rivali. Decimate da arresti e misure di sorveglianza speciale (come i cinque anni di divieto di dimora a Fermo inflitti al tunisino Ahmed Nafeti, 28 anni, ritenuto dagli investigatori tra i rivali degli albanesi) messe alle corde da sequestri di droga e altri beni e dal monitoraggio degli accessi nel quartiere. Con meno facilità d’azione e molto nervosismo, le due bande hanno intensificato le occasioni di scontro. Sia le reazioni insofferenti nei confronti di carabinieri e polizia (in una settimana la questura di Fermo ha avuto quattro agenti feriti, uno con la frattura di un polso) sia i regolamenti dei conti in strada.

Soldati dello spaccio sempre sul chi va là, pronti a far brillare le lame come nella tragica notte di Porto Sant’Elpidio, anche se magari l’innesco della lite può essere diverso dalla droga (sarà l’inchiesta a chiarirlo) e ad andarci di mezzo non sempre è uno spacciatore. Scene viste anche in altre città delle Marche, come a Fano il 30 marzo, vigilia di Pasqua, dove un regolamento di conti tra bande rivali nello spaccio ha scatenato il Far West tra il passeggio di piazza Costa, con un 26enne tunisino ferito alla testa con un coltello da un egiziano. Un fatto di cronaca che ha colpito molto nella città in provincia di Pesaro, dove giovedì un’operatrice in prima linea, la coordinatrice dell’Ambito territoriale sociale 6 Roberta Galdenzi, in un dibattito ha lanciato l’allarme sulla possibilità che dietro l’incremento degli arrivi di minori nordafricani «ci sia una realtà diversa dalla povertà - è il sospetto esternato -, tale da far immaginare l’esistenza di una vera e propria tratta di minori finalizzata a obiettivi di illegalità, tipo spaccio e prostituzione». Analisi condivisa solo in parte da un investigatore di lungo corso, con trascorsi in importanti questure del Nord. «I minori non accompagnati arrivano come migranti economici, ragazzini in cerca di un futuro migliore, non certo con vocazione delinquenziale innata - è la sua analisi, concessa senza voler apparire -. Poi però si confrontano con la realtà di un lavoro difficile da trovare e cominciano con piccoli reati, soprattutto strappi di catenine ai coetanei. E se non trovano subito una risposta delle istituzioni, percepiscono una sensazione d’impunità e alzano il tiro, spesso diventando spacciatori».

Il profilo del minore

Un identikit che sembra attagliarsi a quello del minore tunisino ferito (30 giorni di prognosi) e denunciato a piede libero per la sanguinosa rissa di Porto Sant’Elpidio. A 17 anni e mezzo ha già un dossier di un certo peso negli archivi di polizia. Era stato accolto in una comunità per minori della zona, da dove entrava e usciva, secondo gli investigatori, per fare da cavallo a una delle bande dello spaccio.