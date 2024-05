GROTTAMMARE Ripresa “light” per la cantierizzazione in A14. Ma non è light il traffico che va a formarsi, non lo sono le lunghe file e tantomeno le velocità con auto, tir e furgoni che tentano di accaparrarsi la migliore posizione davanti agli altri prima degli imbuti e le gallerie.

Un cantiere ma file di sempre

Dallo scorso lunedì 6 maggio è stato riattivato un solo cantiere per le lavorazioni che, saranno nuovamente sospese, per il lungo stop dell’estate il prossimo 31 maggio. Interessato il tratto sud della galleria Pedaso. Il flusso delle auto viene quindi deviato per una corsia nella stessa galleria e per l’altra saltando dall’altra parte del traforo con il doppio senso di marcia sud/nord. Prima e dopo una serie di imbuti e di cambi di direzione che determinano rallentamenti e la corsa spietata al sorpasso anche da destra. Ma è ormai uno spettacolo normale nei tratti di A14 marchigiana.

È presto per fare i conti

«Fino alla lunga sospensione estiva – dicono da Autostrade – oltre agli interventi sul fornice sud della galleria Pedaso, si procederà con il calendario di indagini/ispezioni approfondite prevista dalle nuove linee guida dal ministero nel 2020. Terminate, si potrà fare una valutazione circa la necessità di eventuali ulteriori interventi di ammodernamento». I cantieri lavorano solo di notte. Durante il giorno, nella fascia oraria 6-22 si viaggia su una corsia per senso di marcia e, se necessario, si procede ad attivare una corsia supplementare.

I due fronti

Due le attuali tipologie di interventi. L’ammodernamento e il potenziamento degli impianti antincendio, che si fa in orario notturno anche per le caratteristiche tecniche del lavoro. L’ammodernamento è terminato nel 2023, mentre, spiega ancora Aspi, «il piano di interventi di potenziamento impiantistico, che attualmente riguarda la galleria Pedaso, entro la fine del 2024 sarà a uno stato di avanzamento del 90%».

Stop il 31 maggio

Una nuova sospensione sarà prevista per la stagione estiva dal 31 maggio fino al 10 settembre. Una finestra di stop ai lavori concordate tra Aspi e le istituzioni del territorio, con la supervisione del Ministero. «Si precisa – spiegano da Aspi – che nel 2023 si è potuto lavorare per il 58% dell’anno». File tutti i giorni in corrispondenza dei restringimenti di carreggiata, e le previsioni non sono confortanti: tempi di percorrenza previsti da bollino giallo o rosso. Tir fermi solo la domenica dalle 9 alle 22.

L’annuncio di chiusura

Nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 maggio, con orario 22/06, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioniL

Il convegno

E domani, alle ore 10 al Kursaal di Grottammare il comitato Arretramento.it incontra i residenti delle province di Macerata, Fermo e Ascoli sul tema Adriatica asse europeo, Autostrada e Alta Velocità.