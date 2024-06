SAN BENEDETTO - A Vittorio Camaiani per l’originalità e la maestria delle sue creazioni. È la motivazione per la quale lo stilista sambendettese - già Gran pavese rossoblù - ha ricevuto nei giorni scorsi il premio Marchigiano dell’anno. Si è svolta nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, la cerimonia di conferimento del Picus del Ver Sacrum, prestigioso riconoscimento, istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni, allora presidente del Centro Studi Marche “ Giunchi” e assegnato annualmente ai marchigiani meritevoli.

La moda di Vittorio Camaiani sostenuto dall’inseparabile moglie Daniela Barnabei è stata definita pret-à-couture per la versatilità e l’attenzione alla qualità dei tessuti e delle finiture realizzate a mano. Accompagna la cliente da mattina a sera, passando da proposte utilizzabili nella vita quotidiana a capi preziosi e originali. La donna Camaiani è moderna, attenta allo stile, pratica ma sofisticata. Aspetto distintivo delle creazioni la varietà d’ispirazione di ogni collezione: dai grandi artisti del passato, alla letteratura, ai viaggi. Il designer è stato protagonista di diverse edizioni di AltaRoma e da anni presenta le sue collezioni a Palazzo Colonna diretta da Elena Parmegiani, che ne ha anche letto il curriculm. Il “Poeta della moda”, così come la stampa di settore ama definirlo, spesso trae ispirazione dall’arte, dalla letteratura e dai viaggi. Tante le personalità del mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo e della nobiltà che hanno indossato un Camaiani: l’amica e musa del designer Marina Ripa di Meana, Sandra Milo, Lucrezia Lante della Rovere, Clio Napolitano, Martina Colombari, Elisabetta Pellini, la contessa Emanuela di Castelbarco Toscanini, la principessa Jeanne Colonna e Luisella Dalla Chiesa solo per fare alcuni nomi.