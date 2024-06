SAN BENEDETTO - Una giovane in sella alla sua bici ed un bimbo sul seggiolino cadono sull’asfalto malconcio del sottopasso di via Mare. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde, la donna finisce all’ospedale. Controlli medici anche per il piccolo. Entrambi se la son cavata senza gravi conseguenze, ma quel sottopassaggio torna nuovamente teatro di un incidente che poteva avere esiti drammatici.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Travolto da un'auto in centro a Comunanza: in gravi condizioni un uomo di 56 anni

Il racconto

«Mi raccontano che i malcapitati sono stati schivati all’ultimo dalle auto che seguivano» afferma il presidente del Comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro, Elio Core. Sono anni che l’associazione zonale si batte per una totale messa in sicurezza dell’infrastruttura: «La nostra attesa continua ad essere vana - tuona Core -. Intanto, le gravissime criticità sono sotto gli occhi di tutti». Da qui, una roboante provocazione: «Se il Comune non riesce a riqualificarlo, quel sottopassaggio va chiuso al traffico, perché ormai è diventato troppo pericoloso». A novembre 2023, durante un’assemblea pubblica organizzata dalla medesima associazione zonale, dei rappresentanti municipali avevano detto che i successivi 3-4 mesi sarebbero stati cruciali per conoscere il destino del sottopasso. Venne, infatti, prospettata la possibilità di far rientrare l’intervento di riqualificazione in dei particolari canali di finanziamento statali. C’erano stati anche degli incontri a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture, con San Benedetto che ha chiesto un importante sostegno economico. Infatti, parliamo di un lavoro stimato in 10-12 milioni di euro: somma impossibile per il Comune. Ebbene, da quell’assemblea in poi, non si è saputo più nulla. Infatti, se ci fossero state positive novità dalla Capitale, l’amministrazione comunale avrebbe fatto annunci in pompa magna. Invece, solo silenzio.

La rivoluzione

Intanto, continua la rivoluzione della viabilità nel quartiere. Dopo i sensi unici delle vie Musone e parte est di Via Aniene, si prevedono novità per la via Arno. Questa via - stretta, a doppio senso di circolazione - risulta essere a fondo chiuso. Negli ultimi tempi il transito delle auto è aumentato (complice la costruzione di nuove case) e l’attuale assetto della viabilità crea non pochi problemi. Comune e Comitato di quartiere stanno lavorando sinergicamente per trovare una soluzione. Si discuterà di ciò durante un’assemblea, aperta ai cittadini interessati, programmata per l’11 giugno, ore 21, presso un locale di via Po, al civico 28.