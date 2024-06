ASCOLI Via Angelini nel caos. Da tempo, parte dei residenti si lamenta per il modo in cui è costretta a vivere in una delle arterie centrali della città, importante per la presenza del Tribunale e per la vicinanza di piazza Roma e piazza del Popolo. A causa anche della presenza di lavori in corso, attualmente nella strada che collega porta Romana al centro vige l’assoluta anarchia.

APPROFONDIMENTI GLI IMPIANTI Il campo Aurini passa all’Arengo: l’ex Agostini al gruppo Gabrielli LA RICOSTRUZIONE La nuova curva Sud Rozzi come la tribuna Mazzone: una gradinata lineare per una capienza di 4mila spettatori

Le criticità

A farne le spese sono un po’ tutti: i turisti che non riescono a salire la scalinata verso l’Annunziata per via dell’ostruzione creata da mezzi in sosta selvaggia, pedoni che non ce la fanno a transitare a causa di veicoli lasciati sopra ai marciapiedi, soprattutto nei pressi dell’ufficio postale; gli stessi automobilisti trovano difficoltà nella guida a causa delle macchine lasciate lungo la carreggiata. Per non parlare delle transenne dimenticate dopo che si era verificato un incidente ed un lampione presente sulla via era stato abbattuto e poi rimosso. E soprattutto a penare sono coloro che non riescono ad attraversare la strada o a prendere il bus perché ci sono auto parcheggiate sopra le strisce pedonali e davanti alla pensilina della fermata degli autobus.

Le lamentele

«Per noi è stato molto difficile raggiungere la Fortezza Pia perché la scalinata che porta in cima è irta di ostacoli, anche a causa dei cantieri» si lamenta il turista Leonardo Busi, con la sua famiglia proveniente dalla Toscana e da qualche giorno ad Ascoli, per un tour che comprende anche Lazio e Umbria. «Per noi anziani è sempre una fatica, perché il passaggio pedonale è spesso occupato da macchine e il bus quando passa rischia di non accorgersi di noi per via della muraglia di auto lasciate davanti alla fermata» racconta Elena Spinozzi, confessando che il problema sia anche quello di riuscire a poter salire sul bus, visto che lo spazio a disposizione è davvero poco.

«Nostro figlio è disabile e deve muoversi con la carrozzina ma alla fine dello scivolo il più delle volte il marciapiede è ostruito da macchine ed è un vero problema» confessa una coppia di coniugi ascolani che si trova spesso a dover affrontare difficoltà di questo tipo. «Quello che accade in via Angelini mette a rischio l’incolumità di tutti: i cantieri riducono la visibilità e le auto lasciate in mezzo alla strada limitano la visuale, rendendo più complicate le manovre soprattutto agli incroci» conclude la residente Giordana di Girolami, auspicando urgenti controlli da parte delle forze dell’ordine per mettere un freno alla mancanza di educazione civica.