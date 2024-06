ASCOLI - Il salto di qualità per far crescere il capoluogo piceno come meta turistica anche sul fronte delle presenze, dovrà passare inevitabilmente attraverso il potenziamento delle strutture ricettive e, in particolare, della tipologia alberghiera. Questo perché, al di là degli arrivi, ovvero dei turisti che visitano la città, con numeri incoraggianti e in crescita, si rende necessario un incremento dei pernottamenti, quindi dei giorni di permanenza in città, per poter scalare le graduatorie a livello regionale.

In questa direzione, qualcosa si sta muovendo. Innanzitutto, con il percorso avviato dai Comuni proprietari di Palazzo Guiderocchi dopo la proposta di un raggruppamento temporaneo di imprese (tra cui l’attuale gestore) per la trasformazione della struttura nel primo hotel a 5 stelle della città. In secondo luogo, c’è l’altro tassello legato all’apertura di un albergo etico, gestito anche da ragazzi con disabilità, all’interno di Palazzo Saladini Pilastri, dove è stato già avviato il cantiere per la riqualificazione. A questi due punti fermi e con iter già partiti, emerge anche il possibile interesse di una importante catena alberghiera che potrebbe aprire una struttura ricettiva ad Ascoli. Ipotesi affiorata anche durante il recente confronto tra i candidati sindaci Marco Fioravanti ed Emidio Nardini al teatro Filarmonici.

Il potenziamento alberghiero

Sono due, al momento, le strade aperte e avviate per potenziare soprattutto la ricettività di tipo alberghiero in un contesto come quello ascolano che vede prevalere soprattutto l’accoglienza diffusa, quella dei b&b e delle case vacanze: la pista della valorizzazione di Palazzo Guiderocchi, attraverso un project financing, per la trasformazione in un hotel a 5 stelle, e i lavori in corso per realizzare anche un albergo etico all’interno di Palazzo Saladini Pilastri. A questi percorsi intrapresi, è andata comunque ad affiancarsi, come nota positiva, da alcuni mesi, la riapertura avvenuta dell’hotel 100 Torri, in pieno centro, con un nuovo gestore. Ed ora ecco affiorare anche questa ipotesi di un investimento possibile, su Ascoli, di una importante catena alberghiera. A confermare l’ipotesi era stato il primo cittadino in carica, Marco Fioravanti, nel corso del confronto con l’altro candidato sindaco Emidio Nardini, facendo riferimento alla novità di una importante catena alberghiera interessata ad investire su Ascoli, sulla base della valutazione, in prospettiva, degli attuali flussi, con possibili aggiornamenti a breve. Una conferma arrivata nel corso del confronto che aveva visto poi Nardini evidenziare l’importanza di inserire Ascoli, per lo sviluppo turistico, nelle reti culturali del centro Italia con riferimenti all’epoca medievale, romanica e di altri filoni.

Il Guiderocchi

Importante il percorso che è stato intrapreso dai Comuni di Ascoli, che possiede la quota maggioritaria, Palmiano, Folignano, Maltignano, Venarotta e Roccafluvione nella veste di comproprietari dell’elegante Palazzo Guiderocchi. A conclusione di un lungo percorso che era cominciato nel dicembre 2021 con l’arrivo di una proposta di project financing a iniziativa privata per la manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo oltreché di upgrade, ovvero dell’innalzamento di categoria, di Palazzo Guiderocchi, l’iter prevedrebbe, come successivi passaggi, la necessaria variante urbanistica e l’indizione della gara pubblica per sbloccare l’investimento proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Leomar (che gestisce già il Guiderocchi) e dall’impresa Giancarlo Mariani e per andare, quindi, a realizzare il primo hotel a 5 stelle della città.