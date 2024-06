Se non ha dato sollievo con la pioggia, almeno maggio ha interrotto la serie arroventata di mesi segnati dal caldo anomalo, riportando le temperature su valori più in linea con gli standard del periodo. La media di maggio 2024 (17°C) è stata di appena 0,3°C superiore a quella della serie storica 1991-2020. Niente a che vedere con le anomalie dei mesi precedenti: +1,9° C a gennaio, +3,5 a febbraio, +2,3 a marzo e +1,5 a d aprile.

L’ultimo mese più freddo rispetto al normale, rilevano le statistiche dell’Amap, era stato maggio 2023. La “rinfrescata” del maggio scorso non è bastata ad abbassare la media degli ultimi 12 mesi, sensibilmente superiore alla norma: +2,1°C (16°C contro 13,9°C). Al momento la temperatura media del 2024 è di 11,7°C, +1,9°C, secondo valore più alto per il periodo gennaio-maggio dal 1961.

Ma come sarà la prossima estate? «A dispetto a quanto si legge su qualche sito “acchiappa clic” - risponde il meteorologo di Amap Danilo Tognetti - è troppo presto per fare previsioni. Ci sono dei modelli stagionali che inquadrano un’estate 2024 più calda del normale sull’Italia ma l’entità dello scarto termico rispetto alla media non è certa così come non è certo l’andamento delle precipitazioni».

Nel breve-medio periodo, dopo un’altra fase instabile che interesserà l’Italia, specie il centro-nord, fino a martedì, stando alle previsioni del servizio Agrometeo di Amap si prospetta un periodo di maggiore tranquillità atmosferica favorito dall’avanzamento dell’alta pressione nord-africana con aumento delle temperature. «Se sarà l’avvio di una fase del tempo più stabile e duratura lo scopriremo solo fra qualche giorno - spiega Tognetti - visto che al momento i modelli di previsione mostrano qualche incertezza. Possiamo affermare l’estate farà un primo passo verso quel tipo di condizioni atmosferiche che più la caratterizzano».