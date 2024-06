SAN LORENZO IN CAMPO Genitori di bambini autistici sollevano una protesta contro l’amministrazione comunale per la gestione delle colonie estive marine di giugno. I termini di scadenza delle iscrizioni sono terminati il 31 maggio scorso con una coda polemica da parte di due mamme che rivendicano di non essere state accettate nella loro richiesta di ammettere i figli con disturbo autistico.

L’ingiustizia

«Capisco i soliti problemi che si sollevano in questi casi come la mancanza di un educatore in grado di seguire mio figlio ma riteniamo che non sia giusto lasciarci da soli e soprattutto creare di fatto delle discriminazioni che potrebbero pesare poi sulla crescita e sulla personalità di mio figlio», ha dichiarato un genitore che preferisce che il suo nome e di quello di suo figlio siano tutelati nel rispetto della privacy e delle condizioni di salute estremamente delicate. «Mio figlio ha diritto di poter partecipare alle colonie estive marine come tutti gli altri – sottolinea il genitore – ma la nostra richiesta non è stata accolta, abbiamo chiesto un confronto sia con i servizi sociali che con l’assessore competente che ci ha chiesto che si poteva iscrivere nostro figlio soltanto potendo pagare noi in più 500 euro. Questo comportamento ci ha messo in una situazione di imbarazzo e non riteniamo giusto nei confronti di mio figlio che, seppur affetto da disturbo autistico e quindi bisognoso di un supporto pedagogico, non possa anche lui andare a giocare insieme agli altri bimbi alla colonia marina di Torrette di Fano».

Nella richiesta di partecipazione alle colonie marine si fa riferimento ad agevolazioni Isee spalmate sulle tre settimane e a seconda delle fasce di reddito Isee (da 0 a 15mila euro, da 15mila a 25mila, da 25mila a 35mila euro e da 35mila a senza Isee). Il numero massimo di bambini che è possibile iscrivere è 55. «Quello che noi chiediamo – prosegue il genitore – è che il Comune e le istituzioni possano sostenerci di più, anche con assistenza domiciliare, perché i nostri e parlo anche per altri sono vissuti familiari molto difficili e delicati in cui la crescita di questi bambini non va mai trattata creando esclusioni».

Soluzioni alternative

L’amministrazione comunale con il sindaco Davide Dellonti precisa che «sono state proposte anche attività alternative tenendo conto che la gestione dei bambini in una colonia marina richiede un impegno diverso e più gravoso del centro estivo prolungato».