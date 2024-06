ASCOLI Un’offerta ricettiva diffusa, capillarizzata - con la formula del b&b, delle case vacanze, degli affittacamere e così via - a rimpolpare la ricettività alberghiera imperniata numericamente 7 strutture alberghiere e 8 country house per diversi target di clientela.

Uno scenario variegato

Il tutto per offrire ai visitatori una dotazione complessiva di 1.252 posti letto (includendo un hotel e una country house nella vicina Folignano). Il quadro che emerge dall’elenco regionale delle strutture ricettive ad Ascoli fotografa, quindi, uno scenario molto variegato, che va dal posto letto singolo di un affittacamere fino ad hotel a 4 stelle o a un’elegante residenza d’epoca. Con un totale di 111 strutture in attività.

Solo cinque gli alberghi

Complessivamente, come detto, i posti letto nelle strutture ricettive di Ascoli inserite nello specifico elenco della Regione sono 1.125 che salgono a 1.252 considerando anche due strutture a Folignano. Ed in questo contesto le strutture più importanti come 5 alberghi (di cui 3 a 3 stelle, 2 a 4 stelle), un albergo diffuso e una residenza d’epoca, mettono a disposizione un totale di 138 camere e 317 posti letto. A cui si aggiunge un hotel nel territorio di Folignano con 50 camere e 119 posti letto. Nello specifico, ad Ascoli gli hotel sono prevalentemente nel centro cittadino, ma non manca qualche struttura decentrata. Altre strutture con numeri importanti sono le country house, in questo caso in diverse zone esterne al cuore della città: 8 in totale con 62 camere e 132 posti complessivi, a cui si aggiunge un’analoga struttura a Folignano con 6 camere e 8 posti letto. In totale, tra hotel e country house si garantiscono 568 posti letto. Quindi, circa la metà della disponibilità complessiva. A questi si aggiungono 2 agriturismi con 13 camere e 29 posti letto.

Le strutture diffuse

La caratteristica della ricettività turistica ad Ascoli, in ogni caso, è quella di una crescente trasformazione di abitazioni in b&b, affittacamere, case per vacanze. E questo rappresenta un segnale positivo considerando che si inizia a credere nel discorso turistico trasformando appartamenti per crearsi un’opportunità lavorativa nel settore turistico. In tal senso, la tipologia di accoglienza per chi arriva in città è quella dei bed & breakfast, con un totale di 69 strutture, sia nel centro storico che nella periferia e nelle frazioni. Una rete di appartamenti di vario genere che garantisce ai visitatori (anche a studenti e chi arriva per lavoro) 150 camere per un totale di 303 posti letto.

Ci sono pure le case vacanza

Ai b&b si aggiungono, inoltre, le altre tipologie di mini-ricettività, con 21 strutture che ricomprendono case vacanza, case per ferie e affittacamere con la disponibilità totale di 174 camere e 288 posti letto. A queste ultime vanno ad aggiungersi anche due diverse tipologie: un ostello per i giovani (sul colle San Marco) con 22 camere e 41 posti letto e 1 rifugio escursionistico con 2 stanze e 15 posti letto. Le strutture diffuse, dunque, mettono in campo complessivamente 620 posti letto. Ovvero l’altra metà dell’offerta ricettiva sul territorio. Un’offerta complessiva che, comunque, fa registrare l’overbooking, ovvero l’esaurimento dei posti disponibili, in determinati periodi e in concomitanza di eventi o manifestazioni, mentre le camere risultano essere più che sufficienti, come avviene in tante altre città, nei periodi tradizionalmente meno attrattivi. Ciò significa che, parallelamente ad un possibile potenziamento delle strutture ricettive, anche per sviluppare tutte le altre attività legate al turismo, per mantenere gli equilibri si deve continuare a lavorare sulla destagionalizzazione.