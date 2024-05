ASCOLI Due parchi fluviali al via per dare una nuova declinazione turistica sul territorio ascolano. L’Arengo apre concretamente la strada al filone ambientale-naturalistico con l’avvio di due cantieri per altrettanti corsi d’acqua che attraversano la città, ovvero il fiume Tronto e il torrente Castellano. E se nel primo caso sono già partiti i lavori per la realizzazione di percorso-vita e ciclopedonale con aree di sosta e attrezzature al servizio di cittadini e visitatori nel tratto fluviale tra il ponte di San Filippo e la zona di Pennile di sotto (all’altezza del bocciodromo), per il secondo intervento si è partiti con i lavori per realizzare il percorso lungo la sponda del Castellano dalla frazione di Castel Trosino fino ad Ascoli, all’altezza della cartiera papale. Con il sindaco Marco Fioravanti – che ha pianificato la realizzazione dei due parchi fluviali insieme all’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli – che conferma la strategia di valorizzazione delle sponde dei corsi d’acqua per attrarre nuovi turisti in città.

L’obiettivo

«Abbiamo deciso – spiega il sindaco – di portare avanti quello che riteniamo un grande investimento sui nostri fiumi. Ora parte il lavoro per la realizzazione del camminamento lungo il torrente Castellano che dalla frazione di Castel Trosino si prolungherà fino alla cartiera papale, in città. Poi, ai lavori per il parco fluviale sul Tronto nel tratto dal bocciodromo alla zona di San Filippo andremo a riqualificare un ulteriore percorso fluviale previsto dalla zona ex Carbon, dove si sta procedendo alla bonifica della vasca di prima pioggia, fino a sotto la chiesa di San Pietro e Paolo. La riqualificazione delle sponde dei nostri corsi d’acqua rappresenterà un valore non solo ambientale, ma anche turistico».

Il parco sul Tronto

Procedono i lavori per la realizzazione del primo parco fluviale sul Tronto, già da tempo programmato dall’Arengo, nel tratto tra le sponde del fiume sotto il ponte di San Filippo e quelle all’altezza del bocciodromo, nel quartiere di Pennile di sotto. Dopo l’appalto dei lavori, affidato nel giugno 2023, sono stati avviati i lavori, dopo una sospensione dovuta a condizioni climatiche avverse, e si procede per arrivare a concludere questo primo tratto di parco attrezzato sulle sponde del fiume fruibile da cittadini e turisti. Con l’idea di trasformare quella zona in un punto naturalistico di forte aggregazione sociale e attrattività. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso-vita, per gli amanti del jogging ma anche per rilassanti passeggiate a due passi dal fiume, che sarà adeguatamente illuminato e arricchito da aree di sosta con panchine, cestini e anche in alcuni punti da attrezzature ludiche per bambini, per consentire di trascorrere qualche momento di relax a contatto con la natura. Per accedere al parco fluviale dalla zona di San Filippo sarà possibile scendere dalla zona vicino al parcheggio che si trova nel quartiere. E costeggiando il fiume si potrà arrivare fino all’area fluviale sottostante il bocciodromo comunale, nel quartiere di San Marcello. Si tratta di un intervento da 1,8 milioni di euro (finanziato con fondi del bando Iti 1).

Il parco sul Castellano

Nel frattempo è stato aperto anche il cantiere, a Castel Trosino, per la realizzazione di un parco lungo le sponde del Castellano basato sulla creazione di camminamenti e percorsi nel verde, per vivere la natura, passeggiando o correndo lungo le sponde del torrente. Creando anche aree di sosta e aggregazione. I lavori, divisi in tre tratti, serviranno a completare il percorso attrezzato fino alla cartiera papale e all’area sotto il parcheggio di Porta Torricella. L’intervento è finanziato con fondi Pinqua per 1,3 milioni di euro. La città, a lavori conclusi, potrà quindi contare su due parchi lungo i corsi d’acqua sia nella parte sud che a nord.