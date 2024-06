SAN BENEDETTO «L’amministrazione è disponibile a sostenere, anche con contributi economici per l’acquisto dei materiali, la nascita di un’associazione come “Gli Angeli del Bello” di Ascoli, che operi a favore del decoro urbano, in particolare contro gli imbrattamuri». Lo dice l’assessore Andrea Sanguigni. Durante l’ultimo consiglio comunale, il delegato alle politiche sociali ha avuto l’onere di rispondere ad una domanda d’attualità formulata dagli esponenti di “Fratelli d’Italia” Andrea Traini e Nicolò Bagalini.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Si è spento a 51 anni a San Benedetto l'ex consigliere comunale Mario Ballatore L’IMPEGNO Vandalizzata la loro pulizia, ma non mollano: tornano i giovani di “Ci sto a fare fatica per il bene Comune"

L’emergenza

Un quesito incentrato sull’emergenza-writers, più volte sottolineata anche dal Corriere Adriatico. Proprio partendo da alcuni recenti articoli di stampa, i due consiglieri d’opposizione hanno chiesto all’amministrazione Spazzafumo come intende affrontare tale questione che, secondo Traini, negli ultimi tempi s'è andata persino ad aggravare. «Questa è una percezione soggettiva - replica Sanguigni -. Stiamo parlando di un problema presente in città da almeno un decennio, che attualmente stiamo cercando di contenere, con interventi di repressione e, soprattutto, di educazione».

Sul fronte della repressione, il Comune interviene per ripulire gli imbrattamenti: «Il muro di via Gramsci, vicino alla stazione, verrà presto ripulito - assicura ancora l’assessore -. Ma la maggior parte degli imbrattamenti è presente su mura private dove, purtroppo, non possiamo intervenire direttamente». Sul fronte educativo, dall’attuale amministrazione ricordano di aver messo in campo varie campagne di sensibilizzazione al decoro urbano, aggiornando anche il “Regolamento comunale per le attività di graffitismo e street art”, in modo da creare un albo dei graffitari, ai quali possono essere concessi spazi dove dar sfogo alla creatività. Verrebbe da dire: tutto buono e giusto, però il vero nodo è rappresentato da quel manipolo di teppisti che se ne infischia di regole e norme ed agisce ancora indisturbato. Sono anni e anni che nessun imbrattatore viene colto sul fatto dalle forze dell’ordine e ciò sembra impossibile per com’è ridotta la Riviera, con sfregi sparsi ovunque. Le telecamere? In certi casi basta un cappuccio ben calcato in testa per neutralizzarne l’efficacia.

Il contenimento

«E’ davvero difficile arginare il fenomeno - deve dunque ammettere l’assessore -. Stiamo portando avanti delle “cure palliative”. Serve il massimo coinvolgimento della società civile e, dunque, torno a fare un appello a chi volesse impegnarsi direttamente per aiutare il Comune nell’affrontare il problema. Da parte nostra, ripeto, c’è massima disponibilità, anche a livello di sostegno economico». Nella replica, il consigliere Traini ha pungolato l’amministrazione comunale affinché le operazioni di cancellazione siano fatte il più rapidamente possibile. A tal proposito: c’è da dire che la sequenza di imbrattamenti lungo via Gramsci è una brutta cartolina visibile ormai da mesi. «Sui muri - suggerisce ancora Traini - possono essere applicati dei particolari filtri che facilitano la rimozione delle vernici spray».