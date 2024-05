Affari Tuoi record. Luca cambia il pacco, rifiuta 150 mila euro e ne vince 300mila. Amadeus urla: «Ci vuole coraggio»

Una puntata indimenticabile per il pubblico ma soprattutto per Luca e i suoi cinque figli. Il concorrente del Trentino di Affari tuoi si è aggiudicato, questa sera venerdì 17 maggio, il premio massimo da 300mila euro dopo una serie di colpi fortunati che hanno acceso gli animi di tutti. Amadeus per primo che ha urlato per tutto il tempo: «Trecentomila euro, trecentomila euro, ci vuole coraggio». Ma perché è stata una puntata incredibile, andiamo con ordine.

La vittoria di Luca ad Affari Tuoi

Luca ha partecipato ad Affari Tuoi come concorrente del Trentino insieme ai suoi cinque figli, accanto a lui la giovane Sarah in rappresentanza della famiglia.

Il concorrente ha condotto una gara incredibile e senza esclusione di colpi che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine.



Il concorrente è arrivato allo step finale con i pacchi rossi più alti, ossia 300.000, 200.000, 100.000 e 75.000€, ma anche con quelli da zero euro. Il dottore gli offre il cambio, Luca accetta e cambia il pacco numero 4 con il 7: «Perchè in famiglia siamo in sette» ha spiegato. Mai scelta fu più azzeccata perché la scotola azzurra lasciata conteneva proprio 0 euro.



Quindi in ballo restano quelli che nel programma vengono definiti «soldi sicuri»: 75,100 e 300.000 euro: «Questo è uno dei migliori finali della storia di Affari Tuoi» dice Amadeus euforico.Dopo un nuovo giro di pacchi Luca ha "in mano" 75 e 300mila euro, arriva un'altra proposta del dottore: 150.000 euro. Un'offerta che viene clamorosamente rifiutata, e con il senno di poi giustamente. Luca si aggiudica il massimo premio quella da 300mila euro. Amadeus urla: «Ci vuole coraggio», si abbracciano tutti.