POLLENZA - Incidente in contrada Morla a Pollenza, un'auto con a bordo tre ragazze si è ribaltata ed è finita in un campo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Due giovani - vista la dinamica dell'incidente - sono state trasportate a Torrette (una in eliambulanza), mentre la terza al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Non sono in pericolo di vita.