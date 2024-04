Civitanova, urla e atti vandalici nella notte: spuntano macchie di sangue sul marciapiede. I residenti esasperati scrivono a sindaco e Prefetto

CIVITANOVA - Schiamazzi notturni, atti vandalici e anche un episodio di sangue nella notte tra corso Garibaldi, via Mazzini e la zona del borgo Marinaro, in pieno centro a Civitanova. A segnalare la nottata movimentata - tra sabato e domenica (27 e 28 aprile) - i residenti esasperati per la situazione che a loro dire è fuori controllo. Già otto gli esposti inviati a Prefetto e sindaco.

Tracce di sangue

Questa mattina, sul marciapiede, c'erano ancora tracce di sangue che raccontano di una nottata violenta. Secondo il racconto dei residenti un uomo apparentemente extracomunitario, verso le 4 del mattino, era steso in mezzo alla strada, perdeva sangue, "sembrava morto", hanno raccontato. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, allertate dagli stessi residenti, è arrivata un'auto che la caricato l'uomo e l'ha portato via. Al momento non si sa se abbia fatto ricorso o meno alle cure mediche.