MACERATA Finale da record per gli Aperitivi Europei. Boom di presenze sabato sera, oltre 15mila persone a spasso tra i vicoli del centro storico e nei locali che hanno aderito alla kermesse, che si aggiungono ai 5-6mila di giovedì e ai 9mila di venerdì. Un boom favorito anche dal bel tempo che quest’anno non ha tradito le attese.

Tra le novità proposte nell’edizione 2024, il record di partecipazioni con 73 locali, con la presenza, per la prima volta, non solo da parte di bar, ristoranti e pub della città ma anche di molte altre attività commerciali della città tra cui parrucchierie, tabaccheria, bottega tessile, negozi di abbigliamento che allestiranno vetrine a tema o con aperture serali. Una formula che è piaciuta e che sicuramente potrà essere riproposta anche l’anno prossimo. Ci sono stati anche eventi organizzati nell’ambito dei progetti #Lifeaddicted per prevenire e contrastare, attraverso l’informazione, l’incidentalità stradale legata all’uso e abuso di droghe e alcol, e Neet.Less che vede il Comune di Macerata capofila di una serie di interventi finalizzati all’emersione dei Neet, ovvero giovani tra i 14 e 35 anni di età che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Un’edizione da incorniciare per Macerata.