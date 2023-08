Schianto tra auto nel "solito" tratto dell'autostrada A14: 5 km di coda sulla via del rientro

SAN BENEDETTO - Non solo il bollino rosso per il traffico da rientro dopo il ponte di Ferragosto, nel tratto dell'autostrada A14 nel sud delle Marche, quello più "maotoriato" in questi ultimi anni, un incidente sta casuando enormi problemi alla circolazione. Alle ore 09:30 circa, sulla A14 Bologna - Taranto, nel tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara è avvenuto un incidente all'altezza del km 311 che ha visto coinvolte due autovetture. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda in aumento in direzione Pescara. In direzione opposta, verso Ancona, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Grottammare, si registrano 4 km di coda per curiosi.

Agli utenti in viaggio verso Pescara si consiglia di uscire alla stazione di Grottammare e di rientrare a San Benedetto del Tronto dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS16 Adriatica.

