Auto in fiamme in A14, in salvo una famiglia con un bambino. Riaperto dopo un'ora il casello di Fermo Porto San Giorgio

FERMO - Chiusa l'uscita autostradale di Fermo - Porto San Giorgio per un'auto in fiamme. Ancora disagi nel tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto, in direzione sud, con uscita consigliata Porto Sant'elpidio. Il casello chiuso dalle 18 è stato riaperto intorno alle 19.45, quando l'incendio è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza.

Chiuso il tratto, tutti sulla statale

Allarme nel tardo pomeriggio. L’incendio si è verificato lungo la carreggiata sud che da Porto San Giorgio va verso Pedaso e, per precauzione, la polizia autostradale, il cui distaccamento si trova proprio al casello, ha deciso di chiudere il tratto in questione obbligando chi proveniva da nord a uscire dall’A14 e imboccare la Statale per poi riprendere l’autostrada a Pedaso.

Tanto fumo, famiglia in salvo

L’altra uscita è rimasta comunque aperta.

La chiusura è durata all’incirca un’ora e, per fortuna, non ha creato particolari problemi anche perché il tratto della Statale è ampio e senza centri abitati. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il fuoco. L’incendio ha provocato una fitta coltre di fumo e poi raggiunto anche la scarpata. A bordo dell’auto c’erano un uomo, una donna e un bimbo che si sono subito messi in salvo.