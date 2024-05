ASCOLI L’istituzione di un’altra pietra miliare del territorio è stata formalizzata ieri presso la Bottega del Terzo settore, attraverso la costituzione di un’associazione temporanea di scopo con in calce la firma dei responsabili della Fondazione Carisap e del Comune di Ascoli, destinata a dare lustro e risalto alla vocazione sociale della ricezione turistica della città Picena. Il progetto - di cui capofila è la Fondazione Carisap che ha coinvolto l’Arengo assieme ad altri soggetti che hanno deciso di aderire a questa idea all’avanguardia - riguarda la ristrutturazione e il recupero di Palazzo Saladini Pilastri nel centro della città, con un finanziamento di 90 milioni di euro ricevuti dal Ministero dell’Interno attraverso i fondi messi a disposizione per la riqualificazione degli edifici storici dal Pnrr.

La finalità

La struttura segue l’ambiziosa idea della ricettività a 360 gradi, con un albergo etico e un ristorante, nei quali saranno impiegati ragazzi disabili per gestire la quotidiana amministrazione delle due strutture. In questa iniziativa è stata coinvolta l’Ashoka Italia, un’importante realtà genovese, che ha già inaugurato diversi hotel etici in molte città italiane tra cui Riccione e Milano, ma anche all’estero con l'albergo sorto a Londra. E insieme alla impresa sociale del capoluogo ligure, che si occuperà della gestione dell’hotel, è stata invitata a partecipare anche La locanda centimetro zero di Spinetoli, per realizzare un vero albergo etico a 4 stelle, e nello specifico un ristorante sociale. Il progetto, che vedrà la luce nel 2026, inorgoglisce il presidente Emidio Mandozzi, fondatore della Locanda centimetro zero e da sempre sostenitore di idee inclusive che diano spazio ai giovani con criticità impegnandoli in un contesto lavorativo stimolante e riconosciuto a livello locale e nazionale. Recente è l’iniziativa del cioccolato realizzato dai ragazzi da abbinare ad un buon calice di vino, apprezzata anche a Vinitaly.

Il Capo dello Stato

E gratificante è stato l’apprezzamento di Sergio Mattarella che ha espresso tutta la sua solidarietà ai ragazzi della cooperativa spinetolese quando - nel presentare la loro attività - hanno inviato al Capo dello Stato una sedia della Locanda. Commenta così Mandozzi: «Per Centimetro zero è un passo importante; infatti continua la richiesta di impiego per i nostri lavoratori: 15 ragazzi saranno impegnati tra hotel e ristorante in quella struttura che ha una vocazione sociale. E Centimetro zero è l’unica struttura che può impegnarsi in tal senso sul territorio. Un riconoscimento della Fondazione Carisap e del Comune di Ascoli che hanno deciso all’unisono di recuperare l’edificio storico che vedrà la luce nel 2026 e che sarà capace di ridare vitalità al centro storico grazie a ragazzi che nella vita possono crescere e realizzarsi come tutti i loro coetanei». Nessuna nuova invece dell’ex sindaco sull’intenzione di candidarsi alle prossime amministrative di giugno nella sua Spinetoli: «Rimango del tutto estraneo ad ogni manovra» dice Mandozzi che nelle passata tornata elettorale del 2019 era stato candidato sindaco nella lista che poi espresse il capogruppo di minoranza Antonio Vagnoni.