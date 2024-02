Si schianta contro un guardail sull'A14 e vola in un campo: automobilista grave, portato a Torrette

SENIGALLIA – Ha perso il controllo dell'auto, si è schiantato contro il guardrail e poi è piombato in un campo. Incidente choc nel pomeriggio lungo l'A14, lungo la carreggiata Nord, tra i caselli di Senigallia e Marotta. Attorno alle 15,30, l'auto condotta da un 54enne è finita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi più volte.

Gli automobilisti di passaggio hanno dato subito l'allarme. Il 118 ha inviato sul posto l'eliambulanza, partita dalla base di Fabriano, mentre sul posto intervenivano anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'uomo, ferito ma sempre cosciente, è stato estratto dalle lamiere con l'ausilio di specifiche attrezzature ed è stato poi affidato alle cure del personale sanitario: è stato portato in volo a Torrette in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.