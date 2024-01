Tamponamento tra due furgoni a Maltignano: ferito un conducente, caos traffico

MALTIGNANO - Brutto incidente stradale a Maltignano poco prima delle 11 sul raccordo autostradale della A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli mare. Due furgoni si sono tamponati: due le persone che sono rimaste ferite con il più grave - un giovane di 26 anni - portato grazie all'intervento dell'eliambulanza all'ospedale di Torrette. Relativamente alla viabilità il traffico in direzione Ascoli è stato deviato sulla strada bonifica. Secondo i primi elementi acquisiti l'attraversamento della carreggiata da parte di un cane tra le cause che hanno provocato lo schianto.