ASCOLI La fase dei ponti primaverili diventa, per il capoluogo piceno, un vero e proprio test sul fronte della viabilità e della sosta in città, con il concatenarsi di eventi ad affiancare la prima fase della riapertura di corso Trieste e la sempre crescente presenza di cantieri. In questo weekend, infatti, si vanno a sommare, ad esempio, la presenza della manifestazione Fritto misto in piazza Arringo (prevista fino a domani) con il raduno nazionale delle Moto Guzzi che interesserà oggi corso Trieste e una serie di altre vie. Considerando anche la presenza in centro dei mercati ambulanti settimanali. Per poi passare, nei giorni successivi, al ponte del primo maggio con la contestuale partita casalinga dell’Ascoli calcio e, dal giorno dopo, l’annunciato raduno dei bersaglieri.

Un periodo caldo

Quello odierno sarà un sabato “caldo”, al di là di meteo e temperature, per la presenza di un altro raduno nazionale, oltre quello di inizio maggio dei bersaglieri: quello degli appassionati di Moto Guzzi, in occasione del quarantennale dell’associazione “Moto club Aquile millenarie”. In tal senso, la manifestazione si andrà ad affiancare alla presenza in piazza Arringo a Fritto misto, evento enogastronomico che si chiuderà domani. Per regolamentare la circolazione veicolare e la sosta nel cuore della città, l’Arengo ha emanato un’ordinanza con la quale si è istituito per oggi, dalle 11 alle 17, il divieto di sosta con rimozione forzata in largo Crivelli-corso Mazzini lato Nord, davanti a Palazzo Bazzani-corso Trento e Trieste (lato est) e nel tratto che va dall’intersezione con via XX Settembre a via Del Duca. La sosta sarà riservata alle moto che parteciperanno all’evento. Contestualmemte, i motociclisti ad Ascoli per il raduno potranno transitare e sostare nell’area pedonale nel tratto di via del Trivio (lato est) tra l’intersezione con via del dell’Archivio e corso Mazzini con la prescrizione di garantire uno spazio libero per il transito veicolare. L’accesso in via del Trivio dovrà avvenire da piazza Roma, con una velocità adeguata alle circostanze di tempo e di luogo nonché all’intensità del transito pedonale. La coincidenza dei due eventi previsti anche con la tradizionale presenza delle bancarelle del mercato in centro richiederà comunque massima attenzione proprio per i possibili flussi veicolari e l’affluenza di persone in centro. Tenendo conto anche che si tratterà di un altro test di fine settimana per quel che riguarda la nuova circolazione su corso Trieste, quindi in una fase sperimentale per gli automobilisti e in attesa della definizione della segnaletica definitiva. Infine, altro test sarà quello che vedrà il ponte del primo maggio, mercoledì prossimo, coincidere con la partita di calcio in programma nel pomeriggio dello stesso giorno al Del Duca, tra Ascoli e Cosenza. Per poi aprire la strada, il giorno dopo, al raduno dei bersaglieri.

I cantieri

Ma ad affiancare gli eventi in questo periodo non mancheranno anche altri cantieri, per altrettanti interventi da realizzare, con modifiche a sosta e viabilità. In piazza Matteotti, per lavori su un edificio, è prevista la revoca dell’offerta di sosta per residenti e contestuale divieto sul lato nord della piazza per tre intere giornate (nella fascia oraria 7.30-18) e per quattro mezze giornate (nella fascia oraria 7.30–12.30) nell’arco temporale da ora fino al 25 maggio. Previsto anche il restringimento della carreggiata stradale garantendo, comunque, una corsia di marcia. Altro cantiere in viale Federici, con l’istituzione, dalle ore 22 del 2 maggio alle ore 6 del giorno successivo del divieto di sosta con interdizione della circolazione in un tratto.