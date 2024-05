ASCOLI Una festa per quei giovani che si impegnano nel tutelare e promuovere la città. Ieri mattina, nella chiesa della Ss Annunziata si è svolta la cerimonia della consegna degli attestati agli Apprendisti Ciceroni che hanno partecipato alla recente edizione delle Giornate Fai di Primavera. La presidente del Fai Marche Alessandra Stipa, affiancata dal sindaco Marco Fioravanti e dal vice prefetto Gaetano Tufariello, ha premiato tutti i ragazzi che il 23 e il 24 marzo hanno aderito al progetto del Fai che ogni anno intende riscoprire i tesori cittadini. La premiazione è avvenuta non a caso all’interno dell’edificio sacro, poiché è stato approvato il finanziamento da 2 milioni per il recupero della chiesa di Sant’Angelo Magno, uno degli obiettivi della delegazione del Fai di Ascoli.

Classico e scientifico

Ecco i nominativi dei 151 Apprendisti Ciceroni. Per il liceo classico: Ferrara Domenica, Celani Gioia, Carboni Alessandro, Costantini Simone, Bruno Melissa, Tacconi Alessia, Viviani Michele, Angius Maria, Cappelli Gregorio, Olori Francesco, De Luca Chiara, Martelli Elisa, Narcisi Sofia. I ragazzi del liceo scientifico: Agostini Giacomo Maria, Albertini Iole, Alfonsi Alessio, Alfonsi Rachele, Capriotti Paolo, Cipollini Antonio, Collecchia Paride, Di Giacomo Asia, Fazzini Melissa, Liberi Leonardo, Marozzi Mattia, Massarelli Irene, Monopoli Michele, Perotti Matteo, Re Francesca, Rella Francesco, Saldari Gaia, Santori Alberto, Scuterini Alice, Siquini Isabella, Vitelli Davide, Alessi Lucrezia, Cadei Diego, Caponi Maria Beatriz, Carosi Giacomo, Celani Alessandro, Citeroni Maurizi Marta, Costantini Marco, Di Domenico Daniele, Di Giacinto Davide, Di Lorenzi Riccardo, Ferri Mattia, Gasmi Sara, Gennari Francesca, Girolami Alessandro, Lesti Ludovico, Marcone Dennis, Marozzi Alessandro, Nyamka Christian, Orsolini Pierluigi, Prosperi Benedetta, Ram Ajmer, Rosati Gioele, Simonetti Christian, Spinelli Stefano, Troli Roberta, Volpi Angelica.

L’artistico

Gli studenti del liceo artistico: Olori Eleonora, Travaglini Caterina, De Angelis Pietro, Salvucci Sofia, Tiburtini Diletta, Bartolini Sara, Di Donato Michelle, Nista Emidio Enzo, Travaglini Caterina, Leccesi Carolina, Mellozzi Valeria, Nuñez Camila, Quinto Valeria, Ameli Angelica, Amorosi Matilda, Besozzi Tatiana, Bianchini Letizia, Capriotti Camilla, D’Abruzzo Fabiana, Di Mattia Emma, Durmis Chiara Sarita, Formisano Jacopo, Ghighi Sara, Guidotti Elisa Maria, Hasanaj Keira, Marconi Massimiliano, Marini Sofia, Marinosci Elena, Marranconi Vittoria, Mattioli Martina, Moscianese Mattia, Nespeca Nicolò, Rosati Noemi, Scattolini Beatrice, Stuppini Angelica, Traini Donatella, Voltattorni Alice, Di Lanzo Gioia, Di Rocco Anastasia, Di Simone Federica, Di Simone Francesca, Esposto Chiara, Fiser Asia, Palombi Lucrezia, Spurio Serena, Del Vecchio Andrea, Brutti Iside, Maravalli Gioia, Velenosi Giovanni.

Il Mazzocchi

Per l’Istituto Mazzocchi: Fazzini Maria Azzurra, Calcacena Balmaceda Renato, Carri Sofia, Desideri Luca, Di Girolami Sofia, El Omari Mohamed Amin, Foglietta Lucrezia, Lamanna William, Longa Chiara, Maravalle Gabriella, Palma Flavia, Wade Moussa, De Angelis Mattia, Carosi Luigi, Cellini Martina, Varani Aurora, Alessandrini Aurora, Zuccarini Aurora, Centurelli Angela, Alfonsi Lorenzo, Amici Beatrice, Azzoni Angelica, Baratti Nicole, Benkharbouch Malak, Catena Davide, Cinelli Federica, Croci Davide, Di Pietro Azzurra, Di Siro Yvonne, Durinzi Chiara, Giorgi Benedetta, Kacorri Uendi, Lepore Anastasia, Oddi Chiara, Pacifici Davide, Passarini Daniele, Piccioni Giada, Poli Daniela, Scipioni Natascia, Sebastiani Samuele, Tavaglione Veronica, Wang Chen Hao.