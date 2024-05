SAN BENEDETTO Conto alla rovescia per il taglio del nastro del parcheggio della stazione ferroviaria atteso per la prossima settimana. Tutto è pronto per la nuova zona sosta con tanto di stalli blu, car sharing e zone deposito. La superficie del parcheggio a nord della stazione si sviluppa su 4.700 metri quadrati all’interno della quale hanno trovato spazio stalli blu a pagamento, spazi riservati ai disabili, al car sharing, alle auto elettriche e per i locker.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Grottammare, cadono pezzi di cornicione sulla strada. Paura per una vicina scuola: transennata la zona IL NODO Palazzine alla Sentina, l’ultima rata costa cara. Ecco cosa è successo a San Benedetto

Precisamente quattro posti auto per disabili, due locker ovvero zone deposito per il ritiro dei pacchi, 11 posti auto riservati alla Polfer, 161 stalli blu di cui 147 liberi e 8 per auto elettriche, infatti ci sarà una pensilina dove potranno essere ricaricati i veicoli elettrici con tanto di colonnine per ricaricare e 6 per il car sharing dove si potrà condividere l’utilizzo di un’auto tra più persone, così come si potrà raggiungere la stazione in bici, lasciarla custodita, per poi salire sul treno. Non manca l’arredo della zona con tanto di verde, tra alberi e piantumazioni.

Le tariffe

Campeggia all’entrata del parcheggio un cartello azzurro con tutte le tariffe per la sosta. Si parte da quella oraria che costerà 1,50 euro, passando al ticket giornaliero da 10 euro, così l’abbonamento mensile da 120 euro, il semestrale da 600 euro e quello annuale da 1.140 euro. Sono previste agevolazioni per chi è titolare di un abbonamento ferroviario, in questo caso il mensile costerà 100 euro, il semestrale 500 euro e l’annuale 950 euro. Parcheggio, i cui lavori sono iniziati un anno fa, che sarà gestito dalla MetroPark società del polo urbano del Gruppo Ferrovie Italiane.

A MetroPark è affidata la gestione della sosta nei parcheggi mentre RFI è il soggetto attuatore dei lavori di realizzazione del parcheggio. Si tratta di un intervento che è stato molto atteso visto che attualmente le auto spesso si trovano a sostare, anche con motore acceso, davanti alla gradinata della stazione, congestionando il traffico già messo a dura prova dagli autobus e aumentando le emissioni dei gas di scarico.

La riqualificazione

Un intervento che è stato possibile dal momento che la stazione ferroviaria è tornata a disposizione di RfI mentre fino ad allora era stato gestito dal Comune e quindi dalla Multiservizi. All’intervento sul parcheggio seguirà più avanti la riqualificazione dell’intera stazione con l’obiettivo primario di eliminare le barriere architettoniche che oggi rendono inaccessibile la struttura, con scalinate per passare da un binario all’altro, situazione non più sostenibile soprattutto in una località turistica come San Benedetto.