Gatto si perde in settimana bianca, ma torna a casa prendendo una Bla Bla Car

di Giampiero Valenza

Lo portano in settimana bianca sulle Alpi e poi fanno una puntatina dalla zia, ad Annecy, in Alta Savoia. Lui, Caramel, undi 7 anni, si perde. Per tornare a casa però approfitta di, il sistema che permette di salire su auto di privati e fare il viaggio in compagnia.La famiglia di, riporta il sito di France Bleu, veniva da qualche giorno sulla neve e poi è passata a trovare la sorella di lei. Di notte il gatto ha dormito in cantina. Ma, quando hanno aperto la porta per portarlo via, di Caramel non c’era più traccia. Sparito.Ma la sorella di Marie-Noëlle rimasta ad Annecy non si è data per vinta e ha continuato la sua ricerca. I suoi sforzi sono stati ripagati dopo qualche ora. Ma come riportare Caramel a casa? Marie-Noëlle ha un’idea: usare Bla Bla Car. Crea un profilo apposta per il gatto e due amici (William e Rémi) accettano di far salire il micio sul mezzo, che ha dormito per tutto il viaggio. La padrona, così, dopo otto ore è riuscita a riabbracciarlo al casello autostradale, a Bethune, al confine con il Belgio.Sul profilo di Bla Bla Car di Caramel, appare il commento di William: “Compagnia simpatica, viaggio impeccabile”. Più che Bla Bla Car, Bla Bla Cat.