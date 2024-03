Cani per combattere lo stress, secondo uno studio gli amici a quattro zampe contribuiscono al rilassamento

Passare del tempo con i nostri amici a quattro zampe può ridurre i livelli di stress e ansia: lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista Plos One e condotto dall'Università di Konkuk, in Corea del Sud. Gli scienziati hanno scansionato il cervello di 30 persone, mentre queste si prendevano cura di un cagnolino di quattro anni. Al termine delle attività hanno tutte riferito «di sentirsi decisamemte meno affaticate, depresse e stressate dopo tutte le attività svolte con l'animale».

Lo studio

A partecipare alla ricerca sono state 30 persone, 15 uomini e 15 donne, di età pari o superiore ai 20 anni. Il gruppo ha passato del tempo con un barboncino femmina, ben addestrata, con il quale ha svolto una serie di attività per un massimo di tre minuti ciascuna: passeggiate, carezze, fotografie, giochi. Nel frattempo, le persone erano tutte monitorate tramite un macchinario in grado di rilevare le onde cerebrali. Lo studio ha dimostrato che specifiche attività in compagnia del cane possono aiutare il rilassamento, contribuendo alla stabilità emotiva, ma anche migliorare la soglia dell'attenzione e la creatività.

I limiti della ricerca

La dottoressa Jacqueline Boyd, docente di Scienze animali presso la Nottingham Trent University, intervistata da Sky News, ha affermato che questi risultati non dovrebbero sorprendere più di tanto, visto che in certi casi gli effetti sull'attività cerebrale dell'interazione uomo-cane sono decisamente rilevanti e già conosciuti. Tuttavia, ha messo in dubbio i risultati evidenziando che i partecipanti allo studio erano persone già contente di interagire con il cane: dunque, bisogna usare cautela prima di considerare questo studio valido per tutti, compiendo altre ricerche.