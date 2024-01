CIVITANOVA Torna la celebrazione di Sant’Antonio in piazza. Dopo la sospensione per il Covid e il rinvio per maltempo dell’anno scorso (data poi non più recuperata), questa volta si è tenuta regolarmente la benedizione degli animali e delle panette. Prima, all’interno della chiesa di San Pietro, la celebrazione della Santa Messa. Poi quella degli animali che è avvenuta nell’area pedonale di piazza XX Settembre. Qui è salito don Mario Colabianchi per il rito con l’aspersorio dopo aver ricordato la figura del Santo Abate. Anche il sindaco Fabrizio Ciarapica è salito sul palco per un breve saluto. La celebrazione è iniziata alle 17. L’organizzazione è stata dell’assessorato al turismo (in mano al primo cittadino) con la collaborazione della Pro loco di Civitanova Alta.





La partecipazione



Tanti coloro che hanno portato il proprio animale domestico in piazza. A farla da padrone, come sempre, i migliori amici degli uomini. Ma oltre ai cani, c’è chi ha portato il proprio gatto, chiuso in un cestino. E non sono mancati cavalli. Dopo la benedizione degli animali, c’è stata la distribuzione delle panette benedette. Raccolte offerte per la parrocchia. Ma la festa di Sant’Antonio, tradizione tipicamente rurale, è stata celebrata anche in campagna. Una volta, infatti, erano gli animali da cortile, più che quelli di compagnia, che erano portati a benedire proprio perché costituivano il sostentamento per le famiglie. Ieri mattina, intorno alle 9.30, il rito è stato proposto nel piazzale della chiesetta di San Savino, nelle campagne di Civitanova Alta. In questo caso l’organizzazione è stata della Pro loco della Città Alta. In città, comunque, si sono tenute anche altre iniziative. Innanzitutto, proprio in concomitanza con la festa, è stata ripristinata l’isola pedonale in centro. Traffico chiuso nel vialetto nord di piazza XX Settembre e in corso Dalmazia per favorire il passeggio. In piazza XX Settembre, a parte l’area pedonale utilizzata per la benedizione degli animali, si è tenuto il classico mercatino domenicale. Nella sala Cecchetti della biblioteca comunale, invece, è stata festeggiata la scuola di cultura e scrittura poetica “Sibilla Aleramo”, patrocinata dal Comune e dalla stessa biblioteca. Celebrato il decimo anno di attività. Per l’occasione, il direttore Umberto Piersanti, alle 18, ha illustrato il programma del nuovo anno di corso e tenuto una lezione dal titolo: “La poesia tra guerra e pace”. Durante l’incontro spazio anche le presentazioni di alcuni libri di poesia degli allievi. Evento trasmesso in diretta sulla pagina Fb della scuola.