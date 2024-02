Malattia del cervo zombie, cosa è e sintomi. L'esperto: «Non si trasmette per via aerea, attenzione alle carni contagiate»

Una nuova malattia si sta propagando tra gli animali nel nord degli Stati Uniti. Proprio come in un film horror, alcuni esemplari di cervi e alci nelle foreste del Wyoming e nel parco dello Yellowstone hanno iniziato a manifestare bava alla bocca, sguardo assente, violenza inaudita e fame di carne umana. Per questo si parla di malattia del cervo zombie (CWD). Sebbene i circa 800 casi in America abbiano destato più scalpore, anche in Europa sono stati segnalati alcuni esemplari malati, ad esempio in Norvegia, Svezia e Finlandia.