Mattia Giani, spunta il video della partita: dal fischio d'inizio ai soccorsi. «Importante per far luce sulla sua morte in campo»

La morte di Mattia Giani ancora al centro delle indagini. In aiuto ai carabinieri è spuntato un video della partita Lanciotto-Castelfiorentino dello scorso 14 aprile, durante la quale il calciatore 26enne della squadra ospite ha avuto un malore che non gli ha lasciato scampo. Il filmato, spiega La Nazione, è disponibile perché è stato girato da un operatore incaricato da una altra società dello stesso campionato, categoria Eccellenza, per "studiare" le eventuali avversarie dei play out retrocessione.

Cosa si vede nel filmato

Nel video si vede per intero il match giocato fino al 14' e anche l'ultima azione di gioco, quella in cui proprio Mattia Giani, di ruolo attaccante, corre verso la porta avversaria per poi calciare. A quel punto il 26enne si accascia a terra, con il filmato che registra anche il momento dei soccorsi.

Le immagini sono al vaglio dei carabinieri e, da quanto emerge, costituirebbero un utile documento per l'inchiesta per omicidio colposo che è stata aperta dalla procura di Firenze per fare luce sul decesso del giovane calciatore.

Il recupero della partita maledetta

Proprio due giorni fa, il 24 aprile, era andato in scena il recupero di quella partita, ripresa dal minuto 14. Un match che per molti non si doveva giocare così presto, a soli dieci giorni dal malore fatale del ragazzo. Una partita quasi surreale con una cinquatina di tifosi, soprattutto parenti e amici dell'attaccante del Castelfiorentino. Più che una partita, un memoriale. Durante il quale in pochi si sentivano di voler finire quella partita maledetta.