Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: la scossa più forte di 3.2. «Notte insonne, svegliati dai tremori»

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei dopo qualche giorno di tranquillità. Uno sciame sismico dalle ore 00,11 di stanotte sta interessando la zona flegrea con 35 scosse finora registrate dall'Osservatorio Vesuviano. L’evento tellurico più significativo, che ha svegliato la gente, alle ore 3,47 avvertito anche nei quartieri napoletani di Fuorigrotta, Agnano, Soccavo, Pianura e Bagnoli di magnitudo 3.2 con epicentro nel bordo orientale della Solfatara ad una profondità di 1,6 chilometri. Il secondo più forte alle ore 5,53 di magnitudo 2.9 con epicentro alla Solfatara ad una profondità di 1,4 chilometri.

La popolazione ha dichiarato che si è trattato soprattutto quello delle ore 3,47 di una scossa forte come intensità e anche lunga di durata.

Questo sisma è stato preceduto da due di magnitudo 1.5 con epicentro il primo nella zona di via Napoli e il secondo in via Antiniana ad Agnano. «E’ stata una notte insonne, da ieri sera alle ore 22,00 prima piccole scosse, poi, un continuo di eventi tellurici con quello delle ore 3,47 che ci ha svegliato tutti. Stamattina sentiamo, poi, un forte odore di zolfo nell’aria», hanno dichiarato alcuni residenti della zona di Agnano Pisciarelli sui social.