Mangia la «patatina più piccante» per una sfida social e muore a 14 anni, l'autopsia: «Cardiopatico», fatale la capsaicina del peperoncino

Harris Wolobah aveva 14 anni ed è morto lo scorso settembre. Come tutti i ragazzini della sua età, lo studente afroamericano di Worchester, Massachusetts, ha voluto affrontare il destino cimentandosi in una delle sfide che, lo scorso anno, circolavano sui social ovvero la "One Chip Challenge". Chi mangia la patatina più piccante del mondo (e la più piccante in commercio) e riesce a resistere più di un'ora - diventando il "predator" - vince. Così, Harris aveva accettato lo snack da un compagno di scuola ma si era sentito male subito dopo averlo mangiato. Lamentava dolori fortissimi allo stomaco che, poi, si erano placati un po' quando la mamma lo era andato a prendere e lo aveva portato a casa. Nel pomeriggio, però, ecco di nuovo le fitte lancinanti che non hanno lasciato scampo al ragazzino. A settembre dell'anno scorso era stata disposta l'autopsia che, ora, ha fornito i risultati e le cause della morte di Harris.

I risultati dell'autopsia

L'adolescente americano Harris Wolobah era affetto da una cardiopatia congenita ed è morto per arresto cardiopolmonare poco dopo aver mangiato una «tortilla chips», una patatina particolarmente piccante.

Lo pubblica il sito della Cnn. Tutto è accaduto a settembre, in Massachusetts, ma solo oggi l'ufficio del medico legale dello Stato ha confermato la causa della morte: lo snack conteneva un'alta concentrazione di un composto chimico, la capsaicina, presente in natura nel peperoncino. Subito dopo la morte del ragazzo, l'azienda produttrice, la Paqui, ha ritirato volontariamente dagli scaffali il prodotto, che era confezionato in una scatola a forma di bara.

Le dichiarazioni dell'azienda

«Questo nostro prodotto - ha spiegato un portavoce dell'azienda - è destinato solo agli adulti: sulla confezione c'è un'etichettatura chiara ed evidente che spiega che era sconsigliato a minori, o a chiunque fosse sensibile ai cibi piccanti, o non stesse in condizioni di salute ottimali. Tuttavia abbiamo riscontrato un aumento delle segnalazioni di adolescenti e altri individui che non hanno prestato ascolto a questi avvertimenti. Di conseguenza, sebbene il prodotto rispettasse gli standard di sicurezza alimentare, per estrema cautela abbiamo collaborato con i rivenditori per rimuovere volontariamente il prodotto dagli scaffali».

Dal 2016 i casi di malori, svenimenti o problemi respiratori legati al consumo di questo prodotto erano aumentati estendendosi dal Texas alla Louisiana.