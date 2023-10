Terremoto Napoli oggi, scossa di magnitudo 4 nei Campi Flegrei: trema anche Salerno. Persone in strada, paura sui social

Terremoto a Napoli. Una forte scossa ha fatto tremare la città. Alcune persone si sono riversate in strada. La scossa ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, dove è stata registrata una magnitudo di 4.0. Lo si apprende dal sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il sisma è avvenuto alle 22.08, ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in varie zone, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Non si hanno, al momento, segnalazioni di danni. Sono diverse però le segnalazioni sui social, con l'hashtag terremoto al primo posto tra le tendenze di twitter e utenti che scrivono da vari quartieri di Napoli e dell'immediato entroterra spiegando di aver sentito la terra tremare. Il sisma è durato circa 10 secondi. Ad Agnano e Fuorigrotta i cittadini sono usciti dalle proprie case per la paura generata dal terremoto.

Terremoto Napoli, cosa sta succedendo ai Campi Flegrei? Il rischio eruzione e il sollevamento del suolo

Sciame sismico ai Campi Flegrei

Dalle ore 22:08 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con l'evento maggiore di magnitudo 4.0.

L'altra scossa

Un'altra scossa si era verificata in serata, nei Campi Flegrei, alle ore 20:53. La magnitudo è stata di 1.8 con epicentro nell'area della Solfatara ad una profondità di 2.4 chilometri. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano nell'area dei Campi Flegrei. Alcuni secondi di tremore accompagnati da un boato come riferiscono alcuni residenti di Pozzuoli e Arco Felice. L'evento sismico è stato avvertito anche a Napoli, in particolare ad Agnano, Pianura e Fuorigrotta. Il terremoto segue quello di magnitudo 2.9 localizzato ieri alle 15:33 in prossimità del vulcano Solfatara.

Pozzuoli, l'appello sui social

Il Comune di Pozzuoli, la località più vicina all'epicentro del sisma (5 chilometri), ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un avviso in cui si invita la popolazione a segnalare eventuali «danni o disagi» al comando della Polizia municipale. Nel comunicato si spiega che «l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare» di 4, con variazioni in più o in meno di 0.3. «L'evento più significativo, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22:08, ora locale, alla profondità di 2.6 km», sempre con la stessa magnitudo. Il Comune, insieme alla Protezione Civile, «segue da vicino l'evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno».