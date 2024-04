Casa gonfiabile vola per il vento, bimbo di due anni morto durante una festa: ferito un compagno di giochi

Un bimbo di due anni morto, un altro ferito. Vittime entrambi di un drammatico incidente: la casa gonfibile in cui stavano giocando è volata via a causa di una forte raffica di vento. Per uno dei due piccoli, sbalzato dal gonfiabile, non c'è stato niente da fare. Il compagno di giochi si è salvato, ma è rimasto ferito.

Casa gonfiabile vola per il vento, morto un bimbo

L'incidente è avvenuto nella contea di Pinal, in Arizona, lo scorso sabato.

I soccorsi - come raccontano oggi le testate americane - stati chiamati nel pomeriggio di quella tragica giornata intorno alle 17 in un'abitazione privata su W. Rosemead Drive.

«Diversi bambini stavano giocando in una casa gonfiabile quando una forte raffica di vento l'ha fatta volare via nel lotto vicino», ha ricosrtuito la polizia della contea. Il piccolo di due anni è stato trasportato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Un altro bimbo ha invece riportato ferite «non mortali ed è stato anche lui trasportato in ospedale per cure».

Le indagini

Secondo la polizia si è trattata di una tragica fatalità, ma è in corso un'inchiesta per stabilire eventuali responsabilità.