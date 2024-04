Disabile soffoca e muore mentre mangia un panino: un familiare aggredisce i soccorritori

Un uomo di 52 anni residente a Cervaro, in località Foresta, nel frusinate, ha perso la vita oggi poco dopo le 13. La causa della morte è stato per soffocamento: l’uomo, disabile, stava mangiando un panino in macchina all’incrocio tra via Appia e via Campo dei Monaci quando ha iniziato ad avere problemi.

I familiari hanno subito allertato il 118, giunto sul posto poco dopo. Il personale sanitario del Santa Scolastica, però, nulla ha potuto per salvare la vita all'uomo.

La rappia del nipote

Poco dopo è arrivato il nipote che in preda alla rabbia ha colpito un infermiere con un pugno. Si è reso necessario allertare i carabinieri. La salma dell'uomo è stata trasferita all’ospedale di Cassino e al Santa Scolastica è finito anche l’infermiere che ha dovuto far ricorso alle cure mediche.