Terremoto Campi Flegrei, 150 scosse in 5 ore: paura anche a Napoli. Notte in strada a Pozzuoli, oggi scuole chiuse. «Ce ne saranno altre»

Terremoto Campi Flegrei, trema anche Napoli. Dalle 19:51 di lunedì 20 maggio lo sciame sismico avvenuto nell'area dei Campi Flegrei ha fatto registrare, fino alle ore 00:31 di martedì, circa 150 terremoti, il più forte dei quali di magnitudo 4.4, all'interno della Solfatara. Lo evidenzia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) aggiungendo che non si registrano allo stato attuale un aumento della velocità di sollevamento, che attualmente è di 2 cm/mese, né variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all'andamento precedente.

«Possiamo aspettarci altri terremoti simili, c'è da aspettarselo», ha detto il direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, Mauro Di Vito, durante un collegamento con l'emittente campana Canale 21, per poi ammettere che la scossa con magnitudo 4.4 «è stata la più forte degli ultimi 40 anni nell'area dei Campi Flegrei».

L'ultima scossa

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2,8 è stata registrata dall'Ingv nell'area dei Campi Flegrei alle 00.55. La scossa, localizzata dalla sala operativa di Napoli, molto superficiale, indicata sul sito dell'Ingv a una profondità di 0 chilometri. Al momento, si legge sul profilo X della protezione civile, «non si segnalano feriti», mentre sono state «rilevate alcune lesioni agli edifici e caduta di calcinacci». E' «in corso l'allestimento di aree di accoglienza», con i volontari sul posto. «Il Dipartimento è in contatto con le strutture operative e le autorità sul territorio», si legge.





Unità di crisi #terremoto #CampiFlegrei: al momento NON si segnalano feriti. Rilevate alcune lesioni a edifici e caduta calcinacci. IN CORSO allestimento aree accoglienza. Volontariato operativo. DPC in contatto con strutture operative e autorità sul territorio #20maggio h23.30 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 20, 2024

La notte degli sfollati

È stata una notte in strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli, che però fortunatamente non hanno percepito nessuna scossa di terremoto. In tanti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole tendopoli allestite dalla Protezione civile rapidamente nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini. Poco sonno comunque per tutti: c'è stato chi ha trascorso il tempo giocando a carte o chi è stato per l'intera notte con la radio accesa in attesa di avere notizie. All'alba, e a causa di un repentino abbassamento della temperatura, in tanti sfidando la paura hanno deciso di far rientro a casa. Non sono mancati momenti di tensione anche durante la notte: c'è chi ha lamentato l'assenza di bagni chimici, arrivati a Pozzuoli stamattina.





Scuole chiuse

Scuole chiuse martedì 20 maggio. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici nella Municipalità IX e X, che comprendono i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura. Scuole chiuse anche a Qualiano, area nord di Napoli.

Al Comune di Napoli è stato insediato il Coc di Protezione Civile. Resta in piedi l'ipotesi dell'estensione della chiusura delle scuole in tutta l'area di Napoli, una decisione che potrebbe maturare nelle prossime ore.

Il sollevamento del suolo

Ai Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico non ancora concluso, ma non ci sono finora evidenze che il magma stia risalend. In questi giorni nei Campi Flegrei si stanno susseguendo più sciami, ossia sequenze di terremoti di magnitudo diversa che si succedono rapidamente, seguite da almeno sei ore di calma. Uno è stato registrato a partire dalle 6,06 alle 9,30 del 18 maggio, con 16 terremoti di magnitudo massima di 2,8. «Questa tipologia di rilascio di energia non è nuova nei Campi Flegrei. Questi eventi sono associati al sollevamento del suolo iniziato a partire dal 2006-07 e che nel 2012 ha fatto scattare il livello di attenzione giallo e che è ancora in atto», ha spiegato all'Ansa il vulcanologo Giovanni Macedonio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia riferendosi al fenomeno del bradisismo.

Nell'ultimo anno la velocità di sollevamento del suolo è aumentata a circa 2 centimetri al mese, con un massimo che corrisponde alla zona di Pozzuoli e che poi va a decrescere. «Il sollevamento del suolo - prosegue - è associato ai terremoti: da anni si nota che più è marcato il sollevamento, più aumentano i terremoti e la loro intensità". Per quanto riguarda il livello del magma, l'esperto dice che dagli indicatori associati a questo fenomeno, «al momento non abbiamo un'evidenza chiara che il magma stia risalendo» e aggiunge che «la sorveglianza è continua».