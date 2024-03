ASCOLI Attimi di terrore si sono vissuti nel quartiere dei santi Filippo e Giacomo dove si è sfiorata la tragedia. Un bimbo di poco più di un anno, ha rischiato di cadere dal balcone della propria abitazione. Un incidente che poteva avere gravi conseguenze sventato grazie a ad un automobilista che si trovava nelle vicinanze del ponte di San Filippo. Grazie al suo spirito di osservazione ha evitato il peggio. Quando l’automobilista è transitato sul ponte di San Filippo che collega il quartiere a Monticelli ha subito chiaramente notato il bimbo che, sporgendosi dal balcone, era rimasto appeso tra le inferriate, rischiando di cadere di sotto da un momento all’altro.

L’allarme

Solo la maglietta, impigliata tra le sbarre di ferro, lo teneva ancora sospeso. La sua caduta, vista l’età del piccino, poteva essere fatale, anche se l’appartamento non si trova ad un piano alto della palazzina. L’intervento dei vigili del fuoco ha richiamato l’attenzione di molte persone. Dopo pochi minuti dalla segnalazione dell’automobilista, infatti, sono giunti a San Filippo e Giacomo una pattuglia dei carabinieri del comando provinciale di Ascoli, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 proveniente dal vicino ospedale Mazzoni.

Il soccorso

Grazie al loro tempestivo intervento, i soccorritori sono riusciti a penetrare nell'appartamento. Il piccolo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco ascolani, prima che avvenisse il peggio, facendo tirare un respiro di sollievo a tutti. Il bimbo, fortunatamente, non ha avuto nessuna conseguenza fisica, se non qualche lieve escoriazione. Lo spavento, ovviamente, per lui è stato enorme. Si stanno approfondendo, però, altri aspetti a cominciare dal fatto che il bimbo è rimasto, seppure per pochi minuti, solo nella sua abitazione.