ASCOLI È Dario Corradetti il più ricco dell'Arengo. L'assessore al Bilancio è al primo posto nella classifica degli amministratori. Così emerge dai dati pubblicati sul sito del Comune, in virtù dell’obbligo di trasparenza sulla situazione reddituale e patrimoniale. Le dichiarazioni sono state presentate nel 2023 e si riferiscono all’anno 2022. La speciale tenzone tra i due candidati sindaco Marco Fioravanti ed Emidio Nardini vede in testa il cardiologo con 130mila euro contro gli 80mila del primo cittadino. In totale sono cinque a sfondare il muro dei 100mila euro: due assessori (Corradetti e Volponi), tre consiglieri (Lattanzi, Nardini e Rosa).

La ginta

Per quanto riguarda l'assise comunale arriva una sorpresa. L'ex assessore Lattanzi scalza Nardini dal primo posto e svetta con oltre 150mila euro davanti al medico. Fanalino di coda è la consigliera Eleonora Camela con soli 165 euro dichiarati, connessi all'assunzione di carica. In giunta, il commercialista Dario Corradetti guida la graduatoria con oltre 177mila euro ed è seguito dall'assessore alla qualità della vita, Maria Luisa Volponi, in piazza d'onore con quasi 157mila euro. Il sindaco Marco Fioravanti sale sul podio degli amministratori con poco più di 80mila euro. Segue in quarta posizione l'assessore al commercio Nico Stallone con oltre 78mila euro, poi l'assessore all'istruzione, Donatella Ferretti con più di 57mila euro. Sesta piazza per il vicesindaco Gianni Silvestri con quasi 48mila euro, di poco davanti all'assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli. Ottavo e nono posto rispettivamente per l'assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni, e l'assessore agli eventi, Monia Vallesi, entrambi con oltre 38mila euro. Tra i consiglieri dopo Lattanzi e Nardini spicca Alessio Rosa con oltre 105mila euro. Ben distanti tutti gli altri.

Sotto al podio

In quarta posizione c'è il medico in pensione Mario Tacchini quasi 73mila euro. Laura Castelletti è la prima consigliera con più di 57mila euro, seguita da Pietro Frenquellucci con oltre 46mila. Settimo il presidente del consiglio comunale, Alessandro Bono con oltre 45mila. Seguono Maurizio Simonetti con più di 37mila euro, Vincenzo Mancini (oltre 36mila), Alessio Pagliacci con quasi 35mila, Alessandro Filiaggi (poco più di 33mila), Elena Stipa con oltre 32mila. Di poco sotto quota 30mila ecco Daniela Massi (29.543), Luca Cappelli (29.046), Francesco Ameli (28.409) e Patrizia Petracci (28.182). Micaela Girardi dichiara oltre 26 mila euro, Marika Ascarini oltre 25 mila. Di poco sopra i 20 mila euro Angelo Procaccini (21.555) e Massimo Speri (21.548 euro). In ventiduesima posizione c'è Massimo Tamburri con oltre 17mila euro, seguito da Mauro Agostini con 15mila. Tra le ultime file Laura Trontini con 12mila, Emidio Premici con oltre 11mila, poi Flavia Cenciarini a quota 9mila e Piera Seghetti con quasi 5mila. Chiude Eleonora Camela con 165 euro. Al momento non sono visibili sul sito del Comune le dichiarazioni aggiornate di Piero Celani, Carlo Narcisi, Francesca Pantaloni e Francesco Viscione.