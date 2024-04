COMUNANZA - Esperienza amministrativa, professionalità gestionale, spiccate capacità comunicative e relazionali. È un personaggio conosciutissimo, che ha sempre vissuto a fondo la vita comunitaria, quello di Domenico Sacconi, imprenditore della moda, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali con la lista civica Comunanza tocca a te. Non un’autoinvestitura, ma una scelta partita dal basso, da un ampio gruppo di cittadini di tutti i settori sociali ed economici, che da qualche mese si riuniscono per delineare il progetto e definire la persona più adatta al ruolo di candidato sindaco.

La sfida

Sacconi scende in campo per sfidare il sindaco uscente Alvaro Cesaroni, di cui era stato vice e assessore al Bilancio e lavoro dal 2014 al 2019, poi messosi da parte negli ultimi 5 anni. «È stato scelto un profilo con ampia esperienza amministrativa, ben inserito nel contesto sociale e associativo cittadino» spiega il portavoce del gruppo Massimiliano Trobiani. Finalità del progetto è la totale differenziazione rispetto all’attuale amministrazione. «Vogliamo recuperare il rapporto con i cittadini – rimarca Sacconi - che sarà aperto e trasparente, di vicinanza e disponibilità, di ascolto. Un’amministrazione vicina ai comunanzesi, sempre presente. Se sarò eletto tutti potranno avere il mio numero telefonico. Il cittadino deve tornare al centro dell’attività amministrativa. Il nostro modello amministrativo vedrà al centro la squadra, nella massima condivisione e non polarizzato sulla figura del sindaco, come è attualmente. Occorre ristabilire un filo diretto e costante con la comunità intera, per poterne comprendere le necessità, partendo da quelle primarie: dall’asilo nido alle scuole, passando per il commercio, il lavoro, il benessere della persona, il prezioso mondo dell’associazionismo e del sociale, lo sport e così via. Condivideremo con i cittadini anche gli investimenti in base a ciò che loro ritengono prioritario».

Ultimi ritocchi

Programma e composizione della lista sono in definizione. «Sarà una formazione con molte figure, anche giovani, alla prima esperienza amministrativa – anticipa Sacconi – per ristabilire entusiasmo e dinamismo. Vogliamo riposizionare Comunanza al centro degli interessi della zona montana, preferendo la cooperazione a chiusura e litigiosità».