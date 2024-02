COMUNANZA - Buone notizie per lo stabilimento Whirlpool di Comunanza. Dopo il via libera dell'Antitrust dell'Unione Europea è arrivato anche l'ok, seppure provvisorio, dall'Antutrust inglese per l'unione con Arcelik. Ma soprattutto dopo venti anni, si tornerà ad assumere a Comunanza a tempo indeterminato. Attualmente nello stabilimento piceno lavorano 320 persone.