Asia Valente, l'influencer da 2 milioni di follower (ex GF Vip) nei guai: aperta un'istruttoria dell'Antitrust. Le accuse

Grossi guai in arrivo per Asia Valente? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un procedimento istruttorio nei confronti dei profili Social di Asia Valente, influencer da più di 2 milioni di follower solo su Instagram. Secondo l'Antitrust, la giovane pubblicherebbe foto e video di ristoranti, spa, hotel e altre strutture, con le quali ha rapporti commerciali, senza però utilizzare alcuna dicitura che evidenzi la natura promozionale di questi contenuti.

Guai in vista?

In breve, è necessario che i follower siano informati in modo chiaro quando alla base della sponsorizzazione di una struttura c'è un rapporto di natura commerciale e quindi un compenso economico in cambio di pubblicità.