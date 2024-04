Doodle di Google dedicato al cambiamento climatico, cosa significa? Ecco come il motore di ricerca ha deciso di festeggiare la Giornata della Terra

Ogni anno, il 22 aprile, il mondo celebra la Giornata della Terra, un evento globale dedicato alla promozione della consapevolezza ambientale e alla protezione del nostro pianeta. In occasione di questa giornata, Google è solito modificare il suo logo in un “doodle” tematico, dimostrando il proprio impegno verso la sensibilizzazione su questioni ecologiche e climatiche. Quest'anno, il doodle di Google è un vero e proprio viaggio attraverso i progressi compiuti in vari angoli del mondo per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Attraverso un'intelligente sostituzione delle lettere nel logo di Google con immagini significative, il doodle mette in luce luoghi specifici dove individui, comunità e governi stanno lavorando attivamente per preservare l'ambiente.

Il doodle